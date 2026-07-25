Тайсън Фюри отказа Мариуш Вах в 7-ия рунд и чака битката с Антъни Джошуа

Тайсън Фюри постигна убедителна победа над поляка Мариуш Вах, след като го принуди да се откаже в седмия рунд на галавечер в Тайланд.37-годишният британец доминираше през целия двубой и записа успех с технически нокаут, с което се доближи още повече до дългоочаквания сблъсък с Антъни Джошуа.

🥊TYSON FURY vs MARIUS WACH

FIGHT HIGHLIGHTS🇹🇭



Courtesy of @Spencergoldstar

(Goldstar Promotions) pic.twitter.com/PDLKVEl9sp — Boxing King Media (@boxingkingmedia) July 24, 2026

Фюри контролираше изцяло срещата на ринга в "Макс Муай Тай Стейдиъм", като демонстрира разнообразие в стила си на боксиране, сменяйки стойката си и нанасяйки серия от точни удари.

🥊😘HAVE YOU EVER SEEN A RIGHT HOOK FOLLOWED UP BY A PECK ?



Tyson Fury lands a right hook and then proceeds to drop a kiss on Wach’s cheek. It must be a first 🤣 pic.twitter.com/aK6THysDPN — Boxing King Media (@boxingkingmedia) July 25, 2026

След успеха британецът насочи вниманието си към евентуалния сблъсък с Антъни Джошуа, който първо трябва да победи Кристиан Пренга в Саудитска Арабия.

“Аз преминах през моето изпитание. Сега да видим дали Джошуа ще премине през своето. Най-големият тест обаче е дали има смелостта да се изправи срещу мен. Не съм убеден, че ще го направи“, коментира Фюри след победата си.

🥊TYSON FURY WINS VIA TKO



Mariusz Wach retired by his corner at the end of round 7 after a sustained beating pic.twitter.com/EEh23jY6SR — Boxing King Media (@boxingkingmedia) July 24, 2026

Британецът обясни, че двубоят с Вах е бил важен не само заради натрупването на рундове, но и заради възможността отново да влезе в състезателния ритъм.

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Снимки: Gettyimages