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  3. Левски със Сангаре срещу Локомотив (София)

Левски със Сангаре срещу Локомотив (София)

  • 25 юли 2026 | 13:09
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Наставникът на Левски Хулио Веласкес обяви групата за предстоящия сблъсък с Локомотив (София) от втория кръг на efbet Лига. Мачът в „Надежда“ започва в 21:15ч. Прави впечатление, че в групата попада нападателят Мустафа Сангаре, а липсващ е Хуан Переа. Поради различни причини извън нея остават Асен Митков, Радослав Кирилов, Стипе Вуликич, Оливер Камдем и Мехди Мубарик.

Групата на Левски:

Вуцов, Луков, Владимиров, Алдаир, Димитров, Серафимов, Манов, Макун, Майкон, Сентейес, Търдин, Бурас, Сержиньо, Сула, Евертон, Райчев, Кусо, Око-Флекс, Рейналдо, Сангаре, Стоянчов

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