Левски със Сангаре срещу Локомотив (София)

Наставникът на Левски Хулио Веласкес обяви групата за предстоящия сблъсък с Локомотив (София) от втория кръг на efbet Лига. Мачът в „Надежда“ започва в 21:15ч. Прави впечатление, че в групата попада нападателят Мустафа Сангаре, а липсващ е Хуан Переа. Поради различни причини извън нея остават Асен Митков, Радослав Кирилов, Стипе Вуликич, Оливер Камдем и Мехди Мубарик.
Групата на Левски:
Вуцов, Луков, Владимиров, Алдаир, Димитров, Серафимов, Манов, Макун, Майкон, Сентейес, Търдин, Бурас, Сержиньо, Сула, Евертон, Райчев, Кусо, Око-Флекс, Рейналдо, Сангаре, СтоянчовДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google