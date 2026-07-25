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Левски чупи рекорди с продажбата на 12 500 абонаментни карти

  • 25 юли 2026 | 11:27
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Ръководството на Левски се похвали с постигнат внушителен рекорд в кампанията по продажба на абонаментни карти. Вече точно 12 500 привърженици на "сините" са си осигурили сезонни пропуски за мачовете на тима.

От клуба публикуваха официално обръщение към своите фенове по повод историческото постижение:

"12 500! Да, правилно прочетохте - 12 500 сини сърца вече имат своето запазено място в нашия дом! Това е невероятен рекорд и постижение, което нарежда левскарите до привържениците на най-големите европейски клубове. Защото Левски е европейски не само на терена, но и на трибуните! УНИКАЛНИ СТЕ! Благодарим ви!"

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След като продажбата бе временно преустановена заради технически проблеми, абонаментните карти отново са в наличност и всеки желаещ може да си осигури място на стадион "Георги Аспарухов".

От Левски поднесоха и своите извинения за възникналото дублиране на места в началото на кампанията. От клуба уточниха, че вече са се свързали с част от засегнатите фенове, които са получили новите си места, като предстои да се свържат и с останалите с оглед на наличните свободни седалки.

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