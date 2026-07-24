Никола Гърбич обяви състава на Полша за финалите на VNL в Нинбо

Настоящият победител Полша отпътува днес за китайския град Нинбо, където следващата седмица ще се проведе финалният турнир от Волейболната Лига на нациите (VNL). Селекционерът на "Дружина полска" Никола Гърбич реши да вземе група от 15 състезатели за финалите.

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След края на основната фаза на Лигата, Полша зае второ място в общото класиране и ще се изправи срещу Украйна на 1/4-финалите. Поляците постигнаха 10 победи, което ги нареди непосредствено след непобедения тим на Япония.

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По време на основната фаза Никола Гърбич често ротираше състава, като постепенно включваше в игра волейболистите, които най-късно приключиха клубния си сезон. Сега треньорският щаб на Полша избра 15 волейболисти, които ще пътуват за Китай, за да защитават спечеления миналата година трофей от Лигата на нациите.

Съставът на Полша за финалния турнир на Волейболната Лига на нациите в Нинбо (Китай):

Разпределители:

Марчин Коменда

Ян Фирлей

Диагонали:

Бартломией Болаж

Кевин Сасак

Посрещачи:

Томаш Форнал

Вилфредо Леон

Александър Сливка

Камил Семенюк

Артур Шалпук

Центрови:

Шимон Якубишак

Бартломией Лемански

Якуб Майжак

Якуб Новак

Либера:

Максимилиан Граниечни

Якуб Попивчак.

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Снимки: volleyballworld.com

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