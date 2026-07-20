Вижте 1/4-финалите във Волейболната Лига на нациите при мъжете

След като се изигра и последната среща между САЩ и Полша от основната фаза на тазгодишната Волейболна Лига на нациите при мъжете, станаха ясни и 1/4-финалните двойки за финалния турнир на световната надпревара в Нинбо (Китай), който ще бъде между 29-и юли и 2-и август.
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Победителят в общото крайно класиране на основната фаза на Лигата Япония ще играе срещу домакините от Китай. В този поток другия 1/4-финал ще бъде между световния шампион Италия, който завърши на 4-о място, и 5-ия в подреждането САЩ.
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Настоящият победител в Лигата Полша, който остана втори, пък ще играе със 7-ия Украйна. В последната 1/4-финална среща един срещу друг ще излязат Словения, завършила 3-а в основната фаза, и 6-ия в класирането Турция.
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Програма за финалния турнир във Волейболната Лига на нациите при мъжете в Нинбо (Китай):
Сряда (29 юли)
10,00 часа: 1/4-финал Полша - Украйна
14,30 часа: 1/4-финал Словения - Турция
Четвъртък (30 юли)
10,00 часа: 1/4-финал Италия - САЩ
14,30 часа: 1/4-финал Япония - Китай
Събота (1 август)
10,00 часа: Полуфинал №1
14,30 часа: Полуфинал №2
Неделя (2 август)
10,00 часа: Мач за 3-ото място
14,30 часа: Финал.
Снимки: volleyballworld.comДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google