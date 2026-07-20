Вижте 1/4-финалите във Волейболната Лига на нациите при мъжете

След като се изигра и последната среща между САЩ и Полша от основната фаза на тазгодишната Волейболна Лига на нациите при мъжете, станаха ясни и 1/4-финалните двойки за финалния турнир на световната надпревара в Нинбо (Китай), който ще бъде между 29-и юли и 2-и август.

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Победителят в общото крайно класиране на основната фаза на Лигата Япония ще играе срещу домакините от Китай. В този поток другия 1/4-финал ще бъде между световния шампион Италия, който завърши на 4-о място, и 5-ия в подреждането САЩ.

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Настоящият победител в Лигата Полша, който остана втори, пък ще играе със 7-ия Украйна. В последната 1/4-финална среща един срещу друг ще излязат Словения, завършила 3-а в основната фаза, и 6-ия в класирането Турция.

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Програма за финалния турнир във Волейболната Лига на нациите при мъжете в Нинбо (Китай):

Сряда (29 юли)

10,00 часа: 1/4-финал Полша - Украйна

14,30 часа: 1/4-финал Словения - Турция

Четвъртък (30 юли)

10,00 часа: 1/4-финал Италия - САЩ

14,30 часа: 1/4-финал Япония - Китай

Събота (1 август)

10,00 часа: Полуфинал №1

14,30 часа: Полуфинал №2

Неделя (2 август)

10,00 часа: Мач за 3-ото място

14,30 часа: Финал.

Снимки: volleyballworld.com

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