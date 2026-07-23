Олег Плотницкий за 1/4-финала с Полша: Трябва да играем много „чисто“, но и да рискуваме

Волейболистът поздрави своите съотборници и феновете за историческия успех.

Лидерът на националния отбор на Украйна, Олег Плотницкий, даде ексклузивен коментар за Sport.ua относно историческото класиране на „синьо-жълтите“ за плейофите на Лигата на нациите. Той също така обясни как тимът може да победи Полша в предстоящия сблъсък.

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– Франция направи подарък на Украйна, побеждавайки България. Вече видяхме бурните ви емоции. Вярвахте ли, че французите ще поднесат тази малка изненада?

– Франция наистина ни направи добър подарък, но без нашите победи, които постигнахме, този плейоф нямаше да е възможен. Затова искам да поздравя всички с този вече исторически резултат, особено нашите играчи и треньорския щаб. Свършихме огромна работа и се гордея с всички.

– Украйна за първи път в историята си победи Германия и за първи път се класира за плейофите на Лигата на нациите. Какви са емоциите?

– Емоциите ги видяхте при нашия ръководител (Василий Тупчий – бел. ред.) в неговия канал в Телеграм. Сега вече трябва да мислим и да се готвим за четвъртфинала в Лигата на нациите.

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– На 1/4-финалите ще играете срещу националния отбор на Полша. С какво можете да изненадате такъв титулуван съперник?

– Да ги изненадаме е невъзможно, но можем да се борим с тях. Полша е суперопитен отбор, който не прощава грешки. Затова трябва да изиграем много „чисто“, но в същото време да не се страхуваме да рискуваме във важните моменти.

– Вече сте в плейофите на Лигата на нациите. Какви са следващите цели, които си поставяте в турнира?

– Да изиграем колкото се може повече мачове – завърши Олег.

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