Крило на ЦСКА замина са Сингапур

Крилото на ЦСКА Матиас Фаетон замина за Сингапур, похвали се самият той в социалните мрежи. Пътуването на национала на Гваделупа със сигурност е свързано със завършване на негов трансфер. Все още не е ясно дали Фаетон ще премине в страната, чийто шампион е Лайън Сити, или в друга близка държава. Очаква се ЦСКА да прибере между 500 000 и 600 000 евро от предстоящата сделка.

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Припомняме, че Фаетон започна лятна подготовка с армейците, след като прекара миналия сезон под наем в швейцарския Цюрих. Желанието на Христо Янев бе да го задържи в състава си, но крилото беше категоричен, че не желае повече да носи червената фланелка. Така в последните седмици се търсеше решение за бъдещето му и очевидно то ще дойде от Далечния изток.

ЦСКА привлече Фаетон през лятото на 2023 г. от Гренобъл за 1.6 милиона евро, но той така и не успя да разкрие потенциала си в тима. Записа 68 мача с 10 гола за армейците.

Източник: "Тема спорт"

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