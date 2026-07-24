Серкан Юсеин претърпя операция

Футболистът на Aрда Серкан Юсеин претърпя успешна операция на кръстни връзки. Интервенцията бе извършена от д-р Виктор Точков в столичната клиника Eurovita.

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Играчът получи нелепата контузия в последната контрола на Арда срещу Ботев (Враца). След направените обстойни прегледи се оказа, че той трябва да се подложи на операция.



"Ръководството на ПФК АРДА, треньорите, футболистите и феновете пожелават на Серкан Юсеин бързо възстановяване, и го очакваме отново да ни радва с екипа на АРДА", написаха от клуба.

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