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Серкан Юсеин претърпя операция

  • 24 юли 2026 | 10:59
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Серкан Юсеин претърпя операция

Футболистът на Aрда Серкан Юсеин претърпя успешна операция на кръстни връзки. Интервенцията бе извършена от д-р Виктор Точков в столичната клиника Eurovita.

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Арда и Славия откриват кръга със сблъсък в Кърджали

Играчът получи нелепата контузия в последната контрола на Арда срещу Ботев (Враца). След направените обстойни прегледи се оказа, че той трябва да се подложи на операция.

"Ръководството на ПФК АРДА, треньорите, футболистите и феновете пожелават на Серкан Юсеин бързо възстановяване, и го очакваме отново да ни радва с екипа на АРДА", написаха от клуба.

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