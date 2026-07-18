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  3. Тунчев: Започваме по-добре от миналия сезон, Доминик ще ни донесе класа

Тунчев: Започваме по-добре от миналия сезон, Доминик ще ни донесе класа

  • 18 юли 2026 | 21:12
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Наставникът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев прие философски ремито срещу Септември (София) на старта на новия сезон в efbet Лига.

"Казах на момчетата, че започваме с точка, миналата година загубихме в Бистрица. Имахме липси, момчета играеха на непривични позиции, това ни затрудни горе-долу. Идеята ни беше да търсим топки зад гърба на тяхната защита. Първите мачове винаги са трудни. Вътре им казах, че не трябва да се оправдаваме, имаме достатъчно опитни футболисти, които да не допускат изравняване, след като поведохме.

Страхотен гол на Карагарен, но накрая Арда можеше да загуби
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Преслав Бачев беше повален от вирус, има време за трансфери още, Жоро Николов все още не е готов, надяваме се да се върне скоро, за да ни даде още една опция. Доминик Янков със сигурност ще ни донесе класа. Той няма игрови минути, само е водил подготовка, със сигурност ще му бъде трудно", каза Тунчев.

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