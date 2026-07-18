11-те на Септември (Сф) и Арда, Доминик Янков отсъства

Станаха ясни стартовите състави на Септември (София) и Арда (Кърджали). Двубоят от първия кръг на efbet Лига започва в 19:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Септември (София) 0:0 Арда (Кърджали)

Стартовите състави:

Септември (София): 12. Владимир Иванов, 13. Кубрат Йонашчъ, 3. Себастиян Уейд , 4. Мартин Христов, 8. Йоан Бауренски, 6. Педро Ферейра, 24. Захари Атанасов, 22. Преслав Георгиев, 29. Ерар Францети, 7. Едни Рибейро.

Арда: 1. Анатолий Господинов, 4. Давид Акинтола, 5. Виктор Любенов, 10. Светослав Ковачев, 18. Симеон Василев, 21. Вячеслав Велев, 35. Димитър Велковски, 39. Антонио Вутов, 44. Адама Траоре, 80. Лъчезар Котев, 99. Бирсент Карагарен.

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