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Левски пред сериозно румънско изпитание в Шампионската лига - на живо от "Герена" преди двубоя с Университатя (Крайова)
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  3. Болоня отново заложи на Димитър Папазов

Болоня отново заложи на Димитър Папазов

  • 22 юли 2026 | 19:05
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Болоня отново заложи на Димитър Папазов

Младежкият национал на България Димитър Папазов взе участие във втори пореден мач на мъжкия тим на Болоня това лято. След като преди дни дебютира срещу Арминия (Билефелд) (0:4) в първата предсезонна контрола на тима, сега той получи шанс и във втората. Съперник този път беше изпадналият от Първа Бундеслига Хайденхайм, а срещата завърши 1:1, като се игра в Трентино/Алто-Адидже (Южен Тирол).

20-годишният Папазов се появи като смяна в 63-тата минута, когато резултатът вече беше оформен след попадения на Сантиаго Кастро (21’) за Болоня и на Марвин Пиерингер (29’) за германците. Българинът действаше на титулярната си позиция на ляв защитник.

Папазов е юноша на Ботев (Пловдив) и е в Болоня от две години насам. Досега той играеше за Примаверата, като предстои да видим дали ще стане част и от първия състав, или ще бъде пратен под наем, след като има сериозен интерес към него.

Третата и последна контрола на “рособлу” от лагера е в събота срещу Ираклис.

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