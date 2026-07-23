Ал-Хилал се цели все по-високо: подготвя оферта за Дембеле

Саудитският Ал-Хилал продължава активната си работа на трансферния пазар и е започнал сондажи за привличането на нападателя на Пари Сен Жермен Усман Дембеле. Това съобщи журналистът Саша Таволиери.

Според информацията, след като си осигури подписа на крилото на Уест Хам Крисенсио Съмървил, саудитският клуб се е насочил към подсилване на състава с още един играч от най-високо ниво.

🚨🔵 EXCLUSIVE : Al-Hilal FC now pushing to make another statement signing and has now started initial inquiries for Ousmane Dembélé 🇫🇷



🇸🇦 After Crysencio Summerville, the Saudi giants want to add another top-class winger.



🗣️ First contacts have taken place with Dembélé’s… pic.twitter.com/EeVpOGh635 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 22, 2026

Вече са осъществени първи контакти с представителите на Дембеле. Ако футболистът даде съгласието си, Ал-Хилал ще започне преговори с ПСЖ, който от своя страна възнамерява да удължи договора на носителя на „Златната топка“ за 2025 г.

Друга трансферна цел на водения от Симоне Индзаги Ал-Хилал е централният защитник на Интер Алесандро Бастони.

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Снимки: Imago