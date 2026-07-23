Спортинг бързо намери заместник на Диоманде

Спортинг (Лисабон) се похвали сново попълнение. 21-годишният сенегалски централен защитник Ибрахима Ба пристига на "Жозе Алваладе", за да замени Усман Диоманде, който е пред трансфер в Нотингам Форест.

Операцията беше светкавична и дойде в резултат на предложението на английския клуб да привлече централния защитник на „лъвовете“ за около 40 милиона евро. Затова беше задължително да се намери негов заместник. Списъкът беше ограничен до футболисти, които играят в чужбина, но на върха стоеше името на Ибрахима Ба от Фамаликао.

Ibrahima Ba reforça a defesa dos Leões e assina até 𝟐𝟎𝟑𝟏 🤜🤛 pic.twitter.com/TWjij5iexk — Sporting CP (@SportingCP) July 22, 2026

Ба беше в полезрението на Бенфика, но двата клуба не се разбраха за цената. След това бранителят почти подписа със Страсбург, но от френския тим обявиха, че играчът нее издържал медицинските прегледи.

Спортинг реагира бързо и постигна споразумение с Фамаликао. Ибрахима Ба пропусна контролата с Арука (0:0), защото вече беше в португалската столица и премина медицинските прегледи. „Лъвовете“ не откриха нищо притеснително в едно от коленете му, след което договорът стана факт.

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