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Една от звездите на Левски пред трансфер в Саудитска Арабия

  • 18 юли 2026 | 00:45
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Една от звездите на Левски пред трансфер в Саудитска Арабия

Сделката за преминаването на Франсиско Тринкао от Спортинг в Ал Ахли е влязла във финалната си фаза. Очаква се трансферът да бъде официално обявен веднага щом футболистът се завърне от почивката си извън Португалия.

Споразумението между двата клуба беше постигнато през изминалия уикенд. Клубът от Джеда ще заплати около 45 млн евро за правата на португалския национал. Предложената заплата за играча е изключително висока, възлиза на между 10 и 11 млн евро нето за всеки от четирите сезона по договора. Тринкао е поискал леко увеличение до 12-12,5 млн евро годишно, като страните са много близо до постигане на консенсус.

Всичко сочи, че крилото ще се присъедини към саудитския отбор, който в момента е на подготвителен лагер в Португалия и има португалеца Руи Педро Браз за спортен директор. Напускането на 26-годишния Франсиско Тринкао вероятно ще принуди Спортинг да търси на пазара заместник със сходни характеристики, способен да играе както по крилото, така и на позицията зад нападателя.

Така е напът да бъде написана последната глава от една история, продължила четири сезона на „Алваладе“. Бившият номер 17 се сбогува с клуба след 208 мача, 47 гола и 51 асистенции с екипа на „лъвовете“, оставяйки след себе си впечатляваща визитка: две титли на Португалия (2023/24 и 2024/25) и една Купа на страната.

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