Входящ трансфер на Страсбург пропадна заради проблем с медицинските прегледи

Сенегалският защитник Ибрахима Ба няма да се присъедини към Страсбург. По време на медицинските прегледи, предшестващи подписването на четиригодишния му договор, е бил установен здравословен проблем, посочва авторитетното френско издание L'Equipe.

Преди това португалските медии бяха съобщи за постигнато споразумение на стойност от 15 млн евро (без бонусите) между Страсбург и Фамаликао, чиято собственост е Ба. Очаква се играчът да се завърне в португалския клуб в следващите часове. Поради контузия той не взе участие в последните три мача на своя отбор.

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