В Унгария ли ще се реши дали Ръсел ще остане в битката за титлата?

Джордж Ръсел пристига за Гран При на Унгария с една проста цел: да стигне до лятната пауза във Формула 1, без разликата в шампионата да се е превърнала в непреодолима планина.

Пилотът на Мерцедес изостава от съотборника си Кими Антонели с почти 50 точки – дефицит, който историята показва, че е изключително труден за преодоляване, особено в рамките на един и същи отбор. Британският пилот преди това успя да намали пасив от 68 точки след Гран При на Монако до 25 след надпреварата във Великобритания, след като собственият му лош късмет бе балансиран от някои несполуки за Антонели в Барселона и на "Силвърстоун".

Charles Leclerc has taken the biggest points haul over the last three rounds 📈 #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/5yTzErvgOw — Formula 1 (@F1) July 22, 2026

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Въпреки това, точно когато нещата започнаха да изглеждат по-добре за Ръсел, неговото отпадане в Гран При на Белгия, съвпаднало с победата на Антонели, означава, че той вече изостава с две пълни състезателни победи от италианеца в шампионата на пилотите.

Една победа в Унгария няма изведнъж да превърне Ръсел във фаворит, но още един уикенд, в който разликата нарасне над 50 точки, ще го изпрати в лятната пауза с нужда не само от безупречна втора половина на сезона, но и от значителен обрат в късмета срещу своя съотборник новобранец.

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Унгария би трябвало да пасне на Ръсел въпреки скорошните проблеми с мощността

Ръсел открито говореше за проблемите си с мощността в последните състезания, като яростно се оплакваше по радиото, след като се бореше със скоростта на правата Кемъл, преди сблъсъкът с Люис Хамилтън на Ле Комб да сложи край на състезанието му.

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От Мерцедес идентифицираха софтуерен проблем, който е засегнал всички болиди, използващи двигатели на германския производител, в първата обиколка на състезанието на „Спа“.

Антонели направи впечатляващо представяне на „Спа“, след като пропусна победата на „Силвърстоун“ заради счупен предпазител на колелото. И в двете състезания Ръсел се оплака от липса на мощност на правите, а разликата от половин секунда между двамата в квалификацията за Гран При на Белгия беше осезаема.

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В сравнение с изискващите много енергия писти „Силвърстоун“ и „Спа“, Тото Волф описва „Хунгароринг“ като „богата на енергия“. Следователно Ръсел не би трябвало да страда от същите проблеми, които изпитваше в последните две състезания, което му дава сериозен шанс да се бори за победата.

Ръсел вече е печелил в Унгария през 2022 и направи силно представяне миналия сезон, като завърши трети зад доминиращите болиди на Макларън. Антонели не се чувстваше комфортно в Будапеща миналия сезон, като се класира 15-и в квалификацията и завърши едва 10-и.

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Историята показва, че разликата с Антонели вече е трудна за преодоляване

Нито един пилот не е успявал да навакса 50 точки изоставане, за да спечели шампионата на пилотите, а този факт става още по-труден, когато лидерът в класирането е негов съотборник.

The championship top three after Spa 🇧🇪



↔️ Kimi

⬆️ Lewis

⬇️ George #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/q9NHEQuvUx — Formula 1 (@F1) July 21, 2026

Най-голямата разлика, която пилот е стопявал спрямо съотборника си, за да спечели титлата, е 34 точки – пасив, в който Ландо Норис се озова зад Оскар Пиастри след отпадането си в Гран При на Нидерландия, преди да победи съотборника си с 13 точки.

В Мерцедес Люис Хамилтън изоставаше с 29 точки от Нико Розберг след оттеглянето си от Гран При на Белгия, но в крайна сметка спечели титлата със 77 точки разлика – преднина, преувеличена от правилото за двойни точки във финала на сезона.

Ръсел може да почерпи известна увереност от факта, че по-рано този сезон намали пасив от 68 точки с 43, преди отпадането си на „Спа“. Въпреки това, с по-малко оставащи състезания, невероятната форма на Антонели този сезон и несигурността дали Формула 1 изобщо ще се състезава в Катар или Абу Даби, Ръсел трябва да започне редовно да побеждава италианеца или да се надява на повече несполуки за съотборника си, ако иска да спечели шампионата.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1

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Снимки: Gettyimages