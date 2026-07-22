В Англия: Верстапен ще остане в Ред Бул, в Макларън няма да има промени

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен ще остане и след края на сезон 2026 в Ред Бул, това е прогнозата на Тед Кравиц от Sky Sports, който анализира пазара на пилоти преди лятната пауза.

Макс има договор с Ред Бул до края на 2028, но има и клауза за предсрочното му прекратяване, която той може да активира това лято. Проблемът за Верстапен е, че в другите големи отбори няма място за него, като на няколко пъти от Мерцедес, Макларън и Ферари обясниха, че нямат намерение да се разделят с който и да е от пилотите си.

The championship top three after Spa 🇧🇪



↔️ Kimi

⬆️ Lewis

⬇️ George #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/q9NHEQuvUx — Formula 1 (@F1) July 21, 2026

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“Мисля, че единствената възможност за Макс сега е Макларън - обясни Кравиц. - Но Макларън са в трудна ситуация и в същото време в тима са доволни от пилотите си. Ландо Норис беше сред най-бързите, ако не и най-бързият на “Спа” през изминалия уикенд. И ако не беше стартирал 13-и заради наказанието за нов двигател, той той щеше да се бори с Антонели и Леклер за победата.

“Оскар Пиастри си има собствени проблеми, но той е щастлив в тима и работи в хармония с екипа. Така че, в Макларън няма място. Затова си мисля, че Макс ще остане в Ред Бул.”

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Кравиц също така обясни, че ако е имало някаква възможност Макс да премине в Мерцедес, то тя вече не съществува, не само защото Тото Волф даде да се разбере, че вече не се интересува от нидерландец.

“Ясно е, че в Мерцедес са щастливи от Антонели - заяви репортерът. - Те смятат, че той е бърз колкото Верстапен. Това може да е смело твърдение, но такова е тяхното мнение. И също така, в Мерцедес смятат, че Джордж Ръсел е добър съотборник за Антонели.”

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Снимки: Gettyimages