1300 билета за феновете на Левски за гостуването на Локо (Сф)

От Левски обявиха, че билетите за гостуването на Локомотив (София) са вече в продажба. За привържениците на “сините” са предвидени 1300 пропуска. Двубоят е в събота (25 юли) от 21:15 часа.

Обявиха съдиите за Локо (Сф) - Левски, ЦСКА - Ботев (Пд) и варненското дерби

Ето какво пишат от Левски:

Левскари,

Билетите за двубоя от 2-рия кръг на Първа лига срещу „Локомотив“ (София) са в продажба. Двубоят е на 25 юли, събота, от 21:15 часа на стадион „Локомотив“ в София.

Пропуските за срещата са на цена от 20 евро и ще се продават до изчерпване на количествата на касата пред Сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ от днес до 24 юли, петък, от 10:00 до 19:14 часа.

При наличие на непродадени пропуски те ще бъдат пуснати в продажба в деня на мача на касата пред сектора за „сини“ привърженици на стадион „Локомотив“, която ще отвори 2 часа преди началото на двубоя – в 19:30 часа.

Ръководството на отбора домакин пуска в продажба за „сините“ привърженици 1300 билета.

По препоръка на СДВР ПФК „Локомотив“ (София) няма да продава билети за Сектор „А“ на привърженици с отличителни знаци на „Левски“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google