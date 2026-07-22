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Струмска слава с тежко поражение от израелци

  • 22 юли 2026 | 14:41
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Струмска слава с тежко поражение от израелци

Третодивизионният Струмска слава допусна тежка загуба с 0:6 от превъзхождащия го втородивизионен Бней Йехуда в контролна среща, играна на един от терените на спортен комплекс „Правец“.

Още през първата част израелският отбор демонстрира чувствително по-високата си класа и това се изрази в резултата до почивката – 0:3 за Бней Йехуда. В средата на полувремето Цветелин Стоичков нацели страничната греда, а Йордан Димитров се отличи с множество спасявания.

През втората част израелският отбор не намали темпото и отбеляза още три гола, с което оформи крайния резултат – 0:6. И в този двубой, както и в предишните контролни срещи, в игра се появиха всички налични футболисти.

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