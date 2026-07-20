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ЦСКА не успя да пробие Славия на старта в efbet Лига - на живо след 0:0 в "Овча Купел"
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Юлиян Петков: Бяхме се подготвили изключително добре

Юлиян Петков: Бяхме се подготвили изключително добре

  • 20 юли 2026 | 21:23
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Помощникът на Ратко Достанич в Славия Юлиян Петков говори след равенството 0:0 с ЦСКА в мач от първия кръг на efbet Лига.

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"Закономерен мач. Бяхме се подготвили изключително добре тактически. Гледахме им мачовете с Дери. Знаехме, че ще има рокади, а ние изиграхме добър двубой. Доволни сме от равенството с ЦСКА. Те имаха повече официални срещи от нас.

Направихме добра подготовка и имаме конкуренция на всички позиции. Надяваме се да надграждаме", заяви треньорът на "белите"

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