Юлиян Петков: Бяхме се подготвили изключително добре

Помощникът на Ратко Достанич в Славия Юлиян Петков говори след равенството 0:0 с ЦСКА в мач от първия кръг на efbet Лига.

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"Закономерен мач. Бяхме се подготвили изключително добре тактически. Гледахме им мачовете с Дери. Знаехме, че ще има рокади, а ние изиграхме добър двубой. Доволни сме от равенството с ЦСКА. Те имаха повече официални срещи от нас.



Направихме добра подготовка и имаме конкуренция на всички позиции. Надяваме се да надграждаме", заяви треньорът на "белите"

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