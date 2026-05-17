Стратегически шедьовър донесе победата на Оливър Роуланд във Формула Е в Монако

Действащият световен шампион във Формула Е, Оливър Роуланд, демонстрира майсторско каране, за да спечели второто състезание от двойния уикенд за еПри на Монако. Пилотът на Нисан, който стартира от осма позиция, управлява перфектно енергията си, за да си осигури първа победа за сезона и втора в Монако след успеха си в Княжеството и през миналата година.

В лагера на Андрети имаше голяма радост, след като новобранецът Фелипе Другович завоюва първия си подиум в електрическия световен шампионат, като завърши втори.

Антонио Феликс да Коща допълни подиума, въпреки че се завъртя в първата обиколка на Новия шикан. Пилотът на Ягуар беше ударен от Едоардо Мортара, което доведе до 10-секундно наказание за последния.

Мортара пресече финалната линия втори, но санкцията го смъкна до пето място зад лидера в шампионата Мич Еванс.

Разочарованието за Дан Тиктъм продължи след поредния му отличен полпозишън. Този път петсекундно наказание за превишена скорост по време на жълти флагове по цялата писта провали състезанието му.

Съотборникът на Тиктъм в Купра, Пепе Марти, също ще иска да забрави надпреварата, след като катастрофира на предпоследния завой в 18-ата обиколка, само ден след като записа първия си подиум във Формула Е.