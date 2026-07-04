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Паскал Верлайн доминира в Шанхай въпреки променливите условия

  • 4 юли 2026 | 12:55
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Паскал Верлайн доминира в Шанхай въпреки променливите условия

Паскал Верлайн доминира в първото състезание от кръга на Формула Е в Шанхай, като превърна полпозишъна си в победа въпреки завалелия дъжд и намесата на колата за сигурност.

Пилотът на Порше запази лидерството си след старта и само за кратко отстъпи първото място на Джейк Денис, преди да влезе в бокса в края на 15-ата обиколка. След като всички състезатели направиха своите спирания, Верлайн отново излезе начело.

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Дългоочакваният дъжд, който принуди организаторите да променят програмата, започна да вали от петата обиколка и се усили след спиранията в бокса. Това наложи излизането на кола за сигурност в 19-ата обиколка, което попречи на пилотите, току-що активирали своя атакуващ режим.

Сред потърпевшите бяха Едоардо Мортара, който се беше изкачил до трето място, както и Пепе Марти, Дан Тиктъм и Ник Касиди.

Колата за сигурност освободи колоната в 22-рата обиколка, като това добави един тур към състезателната дистанция. Верлайн веднага активира своя атакуващ режим в опит да се откъсне напред. Зад него Антонио Феликс да Коща не успя да го настигне и трябваше да се задоволи с второто място, на 1,6 секунди зад победителя.

Подиумът беше допълнен от Денис от отбора на Андрети, а зад него се нареди Другович. В заключителните етапи бразилецът успя да натрупа аванс пред Ник де Врийс, който с болида на Махиндра направи фантастично завръщане от дъното на колоната до петото място.

Жан-Ерик Верн също се бореше за място в топ 5, но беше въвлечен в битки в средата на колоната през втората част на състезанието. Частична причина за това бе контакт с Мортара, който го дръпна по-назад от водещата група. Пилотът на Ситроен завърши шести, след като изпревари на финалната права Джоел Ериксон от Енвижън, който правеше силно завръщане.

Мич Еванс също има причини да бъде недоволен от състезание, в което стартира сред лидерите, но в крайна сметка финишира осми. Пилотът на Ягуар все още води в класирането на Формула Е, но преднината му пред Верлайн вече е само три точки.

Максимилиан Гюнтер от DS Пенске и Мортара допълниха челната десетка, като пилотът на Махиндра беше разследван след състезанието за контакта с Верн.

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