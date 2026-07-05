Лукас ди Граси донесе първа победа за Лола във Формула Е

Лукас ди Граси постигна сензационна първа победа за Лола Ямаха Абт във Формула Е по време на второто състезание от Е-При на Шанхай. Междувременно Паскал Верлайн излезе начело в шампионата, след като Мич Еванс не успя да стартира.

Еванс бе сполетян от технически проблем преди началото на надпреварата, което го остави в гаража на Ягуар. Състезанието започна зад кола за сигурност за две обиколки поради силен дъжд, последвано от стандартен старт от място.

LUCAS DI GRASSI WINS IN SHANGHAI 🏆



From the first-ever winner in China to his last race in China#ShanghaiEPrix #FormulaE pic.twitter.com/rRdk6lHTxh — Formula E (@FIAFormulaE) July 5, 2026

Паскал Верлайн доминира в Шанхай въпреки променливите условия

Тръгналият от полпозишън Фелипе Другович се опита да задържи лидерството, но пилотите на Порше – Паскал Верлайн и Нико Мюлер, скоро го изпревариха.

С изсъхването на пистата се появиха няколко различни стратегии. Някои пилоти, включително челната тройка, опитаха веднага да се откъснат, използвайки първия от двата си атакуващи режима в началните обиколки. Други изчакаха, пестейки енергия, за да се възползват от по-добрите условия на трасето по-късно.

Стратегически шедьовър донесе победата на Оливър Роуланд във Формула Е в Монако

Тези, които запазиха енергията и атакуващите си режими, извлякоха полза, когато в 24-тата обиколка Зейн Малоуни трябваше да паркира своя болид Лола-Ямаха край пистата заради повреда в задна дясна гума.

Това доведе до жълти флагове на цялото трасе и това неутрализира предимството на всички пилоти в атакуващ режим, включително на временния лидер Жоел Ериксон, Жан-Ерик Верн и Верлайн. В същото време Ди Граси, движещ се трети, все още разполагаше с един неизползван атакуващ режим, който активира в последните три обиколки.

Бразилецът запази самообладание и изпревари както Ериксон, така и Верн в последните две обиколки. Той поведе в първия завой на финалния тур, отнемайки първото място от пилота на Ситроен, за да си осигури първа победа във Формула Е от 2022 насам и дебютен триумф за отбора в сериите. Верн удържа второто място, а Ериксон все пак записа първия си подиум във Формула Е.

Верлайн не успя да поддържа темпото на водещата група и завърши четвърти, но въпреки това оглави класирането в шампионата, където вече води с девет точки пред Еванс.

Себастиен Буеми не успя да последва късната атака на Ди Граси със своя атакуващ режим и трябваше да се задоволи с петото място, пред Другович и Мюлер.

Спиране в бокса за свежи гуми по време на жълтите флагове позволи на Оливър Роуланд да се изкачи до осмо място, оставяйки зад себе си Тейлър Барнард от DS Пенске и Дан Тиктъм от Купра. Тиктъм трябваше да си пробива път напред, след като излезе от пистата в тревата в четвъртата обиколка.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages