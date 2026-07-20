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Господин Мирчев ще затяга дисциплината в Левски (Карлово)

  • 20 юли 2026 | 07:47
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Господин Мирчев ще затяга дисциплината в Левски (Карлово)

Ботев U18 (Пловдив) победи Левски (Карлово) с 4:1 в приятелска среща. Това е третата поредна загуба за отбора от Югоизточната Трета лига от изиграните три контроли.

Ботев U18 (Пловдив) срази Левски (Карлово)
Ботев U18 (Пловдив) срази Левски (Карлово)

Господин Мирчев, треньор на карловския тим, коментира пред клубния сайт.

„Аз поемам отговорност за всички резултати, но има неща, които не ми харесват и ще ги променя. Има футболисти, от чието поведение съм крайно недоволен и не искам да продължавам да работя по този начин. Ще имам среща с ръководството, след което ще стане ясно какво се случва. Проблемът съм аз, трябва да променя някой неща в съблекалнята и да затегна дисциплината. За мен отборът си е доста добър. И в хода на първенството това ще си проличи. Това, което не ми харесва, ще го изкоментирам с ръководството. Но твърдо ще държа на това, което изисквам. Искаме да надграждаме, така че е редно и играчите да поемат отговорност. Сега аз поемам изцяло отговорността за тези негативни резултати. Нека не забравяме, че има достатъчно време до края на подготовката, така че всичко може да се промени. Моя грешка е, че им дадох голяма свобода. И моите наблюдения са още от края на миналия сезон, а не от контролите сега. Все пак трябва да отбележим, че сме и в труден момент, тъй като искаме да надграждаме. А това не се получава толкова лесно. Искаме поведението на отбора да бъде като на един от водещите в групата и останалите да продължат да се съобразяват с нас“.

Снимка: levskikarlovo.com

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