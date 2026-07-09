Млади защитници привлякоха в Левски (Карлово)

Централните защитници Джошуа Харис и Илиан Кермидчиев ще играят за Левски (Карлово) през пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Първия е роден на 14 юни 2005 година в САЩ. През последната кампания записа 31 мача за Марица (Пловдив).

Кермидчиев идва от юношеския тим на Арда (Кърджали) до 18-годишна възраст, с който завърши на първо място във втората осмица на елитната дивизия у нас през миналия сезон. Талантът беше избран и за най-добър защитник в школата на кърджалийци през предходната кампания.

Снимка: levskikarlovo.com

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