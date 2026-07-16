Задоволство в Левски (Карлово) от контролата в Пловдив

Локомотив II (Пловдив) се наложи с 2:0 над гостуващия му Левски (Карлово) в приятелска среща.

Дубълът на Локо (Пловдив) победи Левски (Карлово)

Мирослав Банчевски, технически директор на карловския тим, коментира пред клубния сайт.

„Стана много здрав мач и много полезна проверка, съвсем различна от тази с Берое. Първото полувреме беше изцяло за тях, а второто – за нас. Вкараха ни два гола след две индивидуални грешки. Но и те са съвсем друг отбор. Момчетата се натовариха добре. Според мен трябва да се играят точно такива мачове преди официалните срещи, защото съперникът не отстъпва, влиза здраво. Нямаме поводи за притеснение. Особено на фона на играта през второто полувреме“.

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