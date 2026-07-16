Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски (Карлово)
  3. Задоволство в Левски (Карлово) от контролата в Пловдив

Задоволство в Левски (Карлово) от контролата в Пловдив

  • 16 юли 2026 | 07:50
  • 570
  • 0
Задоволство в Левски (Карлово) от контролата в Пловдив

Локомотив II (Пловдив) се наложи с 2:0 над гостуващия му Левски (Карлово) в приятелска среща.

Дубълът на Локо (Пловдив) победи Левски (Карлово)
Дубълът на Локо (Пловдив) победи Левски (Карлово)

Мирослав Банчевски, технически директор на карловския тим, коментира пред клубния сайт.

„Стана много здрав мач и много полезна проверка, съвсем различна от тази с Берое. Първото полувреме беше изцяло за тях, а второто – за нас. Вкараха ни два гола след две индивидуални грешки. Но и те са съвсем друг отбор. Момчетата се натовариха добре. Според мен трябва да се играят точно такива мачове преди официалните срещи, защото съперникът не отстъпва, влиза здраво. Нямаме поводи за притеснение. Особено на фона на играта през второто полувреме“. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Университатя довърши започнатото и си гарантира мачове с Левски

Университатя довърши започнатото и си гарантира мачове с Левски

  • 15 юли 2026 | 22:22
  • 18943
  • 7
Септември (Тервел) загуби от израелци

Септември (Тервел) загуби от израелци

  • 15 юли 2026 | 21:37
  • 2002
  • 1
Победа за Атлетик

Победа за Атлетик

  • 15 юли 2026 | 21:24
  • 1661
  • 0
Созопол с очакван успех

Созопол с очакван успех

  • 15 юли 2026 | 21:16
  • 792
  • 0
Дубълът на Локо (Пловдив) победи Левски (Карлово)

Дубълът на Локо (Пловдив) победи Левски (Карлово)

  • 15 юли 2026 | 21:10
  • 930
  • 0
Равенство в Сливница

Равенство в Сливница

  • 15 юли 2026 | 21:04
  • 986
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В Ълстър ЦСКА ще довършва започнатото

В Ълстър ЦСКА ще довършва започнатото

  • 16 юли 2026 | 07:00
  • 6458
  • 34
След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

След епичен обрат Аржентина пак разплака Англия и ще защитава титлата си срещу Испания

  • 16 юли 2026 | 00:05
  • 98752
  • 658
Полша се оказа прекалено силна за България в Чикаго

Полша се оказа прекалено силна за България в Чикаго

  • 15 юли 2026 | 20:50
  • 50167
  • 130
Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

Меси посвети успеха над Англия на Марадона и отсече: Тази Аржентина може всичко, най-добрите сме, харесва ли ви или не

  • 16 юли 2026 | 08:53
  • 4219
  • 2
Финалът Испания – Аржентина ще създаде поне два прецедента в историята

Финалът Испания – Аржентина ще създаде поне два прецедента в историята

  • 16 юли 2026 | 01:40
  • 20490
  • 14
Меси отново поведе в яростната надпревара с Мбапе

Меси отново поведе в яростната надпревара с Мбапе

  • 16 юли 2026 | 00:35
  • 22920
  • 29