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  3. Пьотр Нестеров стигна до втория кръг на квалификациите в Швейцария

Пьотр Нестеров стигна до втория кръг на квалификациите в Швейцария

  • 19 юли 2026 | 21:21
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Пьотр Нестеров стигна до втория кръг на квалификациите в Швейцария

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 125" в Цуг (Швейцария) с награден фонд 203 900 евро.

23-годишният българин се наложи над Самуеле Пиери (Италия) с 6:3, 6:7(6), 7:5 за два часа и 49 минути игра.

Александър Василев с победа в квалификациите на "Чалънджър" в Испания
Александър Василев с победа в квалификациите на "Чалънджър" в Испания

Нестеров проби още в първия гейм на мача, а след още един брейк в деветия гейм спечели първия сет с 6:3. Българинът навакса пробив пасив във втората част, а при 5:4 и сервис на Пиери пропусна два мачбола. Така се стигна до тайбрек, в който националът загуби пет поредни точки - от 3:2 до 3:7, а резултатът в сетовете беше изравнен. В третата, решителна част Нестеров пропиля пробив аванс, но след 4:5 спечели три поредни гейма и стигна до победата.

Той заработи 3 точки за световната ранглиста, а за място в основната схема ще играе срещу Тиаго Монтейро (Бразилия), който е номер 290 в световната ранглиста.

Александър Донски започна с победа в квалификациите на „Чалънджър“ в Швейцария
Александър Донски започна с победа в квалификациите на „Чалънджър“ в Швейцария

По-рано днес другият национал на България за Купа „Дейвис" Александър Донски също се класира за втория кръг на квалификациите, след като се наложи с 6:4, 6:1 над номер 374 в световната ранглиста Марко Топо (Германия).

Донски ще участва и в надпреварата на двойки. Българинът и партньорът му Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 2 в схемата, ще играят в първия кръг срещу участващите с „уайлд кард" представители на домакините Мика Брунолд и Патрик Шьон.

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