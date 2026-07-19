Александър Василев с победа в квалификациите на "Чалънджър" в Испания

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Василев се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Сеговия (Испания) с награден фонд 97 640 евро.

19-годишният Василев победи номер 435 в световната ранглиста Лука Кастелнуово (Швейцария) с 6:4, 6:2 за само 71 минути игра.

Българинът спечели първия сет с единствен пробив в седмия гейм. Във втората част той пропиля ранен пробив аванс, но след като изостана с 1:2, взе пет поредни гейма и стигна до крайния успех.

За място в основната схема Василев, който вече си осигури две точки за световната ранглиста, ще играе срещу Дигвиджай Пратап Сингх (Индия).

Друг национал на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов загуби от Сирил Вандермеерш (Франция) с 3:6, 2:6 в първия кръг на квалификациите за 77 минути игра.

21-годишният Радулов изостана с 0:3, което се оказа решаващо за изхода на първия сет. Във втората част българинът загуби първите пет гейма, намали пасива си на 2:5, но в крайна сметка отстъпи с 2:6.

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