Александър Донски започна с победа в квалификациите на „Чалънджър“ в Швейцария

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 125“ в Цуг (Швейцария) с награден фонд 203 900 евро.

27-годишният българин се наложи над номер 374 в световната ранглиста Марко Топо (Германия) за 74 минути игра.

Донски направи пробив за 4:3 в първия сет, а при 5:3 пропусна три сетбола при сервис на германеца. След това обаче той затвори сета с 6:4 на собствен сервис. Във втората част българинът поведе с 4:0 и без проблеми стигна до крайния успех.

За успеха си Донски заработи 3 точки за световната ранглиста, а за място в основната схема ще играе срещу победителя от мача между втория поставен в пресявките Хуан Пабло Варияс (Перу) и Адриан Бойтан (Румъния).

Донски ще участва и в надпреварата на двойки. Българинът и партньорът му Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 2 в схемата, ще стартират с двубой срещу участващите с „уайлд кард“ представители на домакините Мика Брунолд и Патрик Шьон.

Друг национал на България Пьотр Нестеров ще играе по-късно днес в първия кръг на квалификациите на сингъл срещу Самуеле Пиери (Италия).

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