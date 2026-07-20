Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Кузманов се класира убедително за основната схема на "Чалънджър" в Тампере

Кузманов се класира убедително за основната схема на "Чалънджър" в Тампере

  • 20 юли 2026 | 13:27
  • 178
  • 0
Кузманов се класира убедително за основната схема на "Чалънджър" в Тампере

Димитър Кузманов се класира за основната схема на сингъл на турнира на клей от сериите „Чалънджър 75" в Тампере (Финландия) с награден фонд 97 640 евро.

Българинът, поставен под номер 3 в схемата на квалификациите, победи убедително във втория кръг поставения под номер 7 Максим Жанвие (Франция) с 6:0, 6:1 за 65 минути игра.

Кузманов спечели първите седем гейма в мача, а след като резултатът стана 1:1 във втория сет, взе следващите пет гейма, за да стигне до категоричния успех. На старта на квалификациите Мико победи германеца Яник Опиц със 7:5, 6:2.

С класирането си за основната схема Кузманов заработи 6 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 395-ото място.

В турнира ще участва и още един българин – Антъни Генов. Той ще се включи в надпреварата на двойки в тандем с Чарлз Бари (Ирландия), а двамата ще се изправят в първия кръг срещу Шимон Келан (Полша) и Максимилиан Нойхрист (Австрия).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Григор прогресира в световната ранглиста, ново рекордно класиране на Иван Иванов

Григор прогресира в световната ранглиста, ново рекордно класиране на Иван Иванов

  • 20 юли 2026 | 09:05
  • 11358
  • 0
Шиникова загуби в квалификациите на турнира в Палермо

Шиникова загуби в квалификациите на турнира в Палермо

  • 20 юли 2026 | 07:03
  • 596
  • 0
Барбора Крейчикова триумфира с титлата на турнира в Атина

Барбора Крейчикова триумфира с титлата на турнира в Атина

  • 20 юли 2026 | 06:22
  • 1162
  • 0
Пьотр Нестеров стигна до втория кръг на квалификациите в Швейцария

Пьотр Нестеров стигна до втория кръг на квалификациите в Швейцария

  • 19 юли 2026 | 21:21
  • 761
  • 0
Андрей Рубльов триумфира за втори път с трофея в Бостад

Андрей Рубльов триумфира за втори път с трофея в Бостад

  • 19 юли 2026 | 18:21
  • 1806
  • 0
Каролина Мухова пропуска турнира в Торонто

Каролина Мухова пропуска турнира в Торонто

  • 19 юли 2026 | 17:43
  • 470
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски в битка с грандове на Кипър или Казахстан, ако отстрани Крайова в ШЛ

Левски в битка с грандове на Кипър или Казахстан, ако отстрани Крайова в ШЛ

  • 20 юли 2026 | 13:10
  • 11408
  • 19
Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

  • 20 юли 2026 | 01:01
  • 136029
  • 1004
Мирослав Живков в Block Out: Голямо браво на момчетата за това, което направиха

Мирослав Живков в Block Out: Голямо браво на момчетата за това, което направиха

  • 20 юли 2026 | 13:10
  • 4108
  • 2
ЦСКА разбира срещу кого ще играе в Лига Европа, ако отстрани Карабах

ЦСКА разбира срещу кого ще играе в Лига Европа, ако отстрани Карабах

  • 20 юли 2026 | 10:09
  • 10055
  • 17
Ударът, който сложи началото на баталните сцени след вчерашния финал

Ударът, който сложи началото на баталните сцени след вчерашния финал

  • 20 юли 2026 | 13:03
  • 8394
  • 10
Правилно ли бе отменен голът на Нико Уилямс

Правилно ли бе отменен голът на Нико Уилямс

  • 20 юли 2026 | 09:59
  • 12014
  • 39