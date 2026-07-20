Професионалните тенисистки ще трябва да преминат задължителни генетични тестове

Професионалните тенисистки ще трябва да преминат задължителни генетични тестове за участие в турнири под егидата на WТА, съобщават от организацията. Новото правило е съгласувано с решението от 26 март на Международния олимпийски комитет (МОК), който определи, че полът на състезателките "ще бъде определян въз основа на еднократен SRY скрийнинг".

Тестовете могат да бъдат провеждани с проба от устната кухина или с кръвни изследвания, а правилото влиза в сила от вторник. До момента WТА позволяваше на всеки да участва в турнирите си, ако се самоопределя като жена и ако е поддържала ниско ниво на тестостерон в последните две години.

"От този момент за участие на турнири под егидата на WТА ще бъде нужен еднократен SRY скрийнинг. Изследванията на спортистите ще започнат през 2026 и ще бъдат взети всички мерки за конфиденциалност и защита на личните данни. WТА осъзнава ясно, че това е чувствителна информация и гарантира, че ще третира всички спортисти с уважение", съобщават от организацията.

Тенис федерацията не е първата, която въвежда задължителния скрийнинг, като по-рано това направиха международните организации по бокс и лека атлетика.

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