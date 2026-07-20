Маяр Шериф спечели втора титла в кариерата си

Египетската тенисистка Маяр Шериф триумфира с титлата на турнира на клей от сериите WТА 250 в Яш (Румъния) с награден фонд 283 347 долара.

30-годишната Шериф, която заема 97-ата позиция в световната ранглиста, спечели на финала срещу бившата номер 2 в света Паула Бадоса с 6:4, 4:0 и отказване на испанката след 73 минути на корта.

В откриващия сет египтянката първа успя да пробие, за да поведе с 2:1, но Бадоса веднага отвърна, а впоследствие и двете си размениха по един брейк. Шериф обаче осъществи пробив на нула, за да вземе аванс с 4:3 и до края на частта не позволи на съперничката си да отговори.

Champion in Iasi! 🏆



Mayar Sherif claims the title in Iasi, with Badosa forced to retire in the final. #UniCreditIasiOpen pic.twitter.com/5FjmkDju3l — wta (@WTA) July 20, 2026

Шериф започна втората част с два последователни пробива за 3:0. Тогава Бадоса поиска медицински таймаут, след което загуби още един гейм и се оттегли от двубоя заради физически проблем.

Това е втора титла за египтянката в четвъртия ѝ финал на турнир от сериите WТА, след като през 2022 година триумфира в Парма (Италия), отново на същата настилка.

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