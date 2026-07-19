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  3. Сака: Загубата от Аржентина наистина ни нарани

Сака: Загубата от Аржентина наистина ни нарани

  • 19 юли 2026 | 18:59
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Букайо Сака казва, че „болката“ от загубата им на полуфинала на Световното първенство с 1:2 от Аржентина ще зареди Англия, докато се опитва най-накрая да сложи край на дългото чакане на нацията за трофей. Крилото на Арсенал отбеляза хеттрик при победата с 6:4 за бронзовите медали над Франция в Маями в събота вечер, което гарантира, че той и съотборниците му ще се завърнат у дома с нещо осезаемо, което да покажат за упоритата си работа. 24-годишният футболист, който пропусна дузпа при загубата от Италия на финала на Евро 2020, обаче бе точен срещу „петлите“, признавайки, че спомените за отпадането от полуфинала в сряда вечер от Аржентина просто ще увеличат решимостта му да успее.

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Сака каза пред репортери: „Като си спомням за това, когато отидем на следващия голям турнир, това определено ще бъде гориво за нас. Много е трудно да се приеме, но ние показахме и вярваме – и чувствам, че накарахме и страната да повярва, че можем да го направим. Тази вяра не ни е напуснала. Ще се върнем на следващия турнир, за да се опитаме да преодолеем финалната линия“. Фактът, че Англия успя да се прегрупира и да надделее над момчетата на Дидие Дешан в „луд мач“ в Маями четири дни след като надеждите им за спечелване на Световното първенство бяха разбити от Лионел Меси и компания, е достоен за похвала след тежката драма.

Сака каза: „Не мисля, че нещо може да намали болката, която изпитахме от онзи мач. Честно казано, този мач наистина ни нарани. Но днес ставаше дума за професионализъм и силни завършеци. Тази група има тази „сплотеност“, имаме този манталитет - това никога не е било проблем за нас и го показахме, така че можем да се гордеем със себе си, че постигнахме най-високото си представяне, което Англия е виждала (от 1966 г. насам)“.

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Сака стана едва четвъртият англичанин, отбелязал хеттрик на финалите на Световното първенство, когато реализира наказателен удар в 87-ата минута, за да спре французите от контраатака, и това също беше източник на гордост. Той каза: „Като колектив, това е, което обсъждахме. Заслужаваме да завършим силно в турнира, който имахме, заслужаваме да завършим на най-високата позиция, която Англия е виждала от 60 години. Тази група не заслужава нищо по-малко и това беше манталитетът, видяхте го през първото полувреме. Изиграхме перфектно първо полувреме и в крайна сметка това ни спечели мача.  Работил съм толкова усилено, за да се подготвя за този турнир и да бъда на разположение, за да създам такива моменти, и за мен това е невероятно постижение. Има само трима други англичани, които са го направили, така че е хубав рекорд сега и се гордея със себе си, че го постигнах“.

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