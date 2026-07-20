Апоел обяви официално: Започваме сезона в София

Клубът от Евролигата ще действа едновременно от България и Израел, като ситуацията ще бъде преразгледана при подобряване на условията за сигурност

Апоел Тел Авив официално обяви, че ще започне сезон 2026/27, базирайки се в София поради влошената обстановка по сигурността в Израел.

От участника в Евролигата потвърдиха, че ще функционират от две бази – София и Израел. Целта е да се осигури възможно най-добрата подготовка за предстоящата кампания и да се запази гъвкавост за участие във всички състезания.

מועדון הכדורסל הפועל IBI תל אביב מודיע כי, לנוכח ההתחממות במצב הביטחוני ועל מנת להיערך באופן מיטבי לעונת המשחקים הקרובה, הוחלט לקיים בסיסי פעילות הן בסופיה, בולגריה, והן בישראל.



נכון לעכשיו, הקבוצה תפתח את העונה בסופיה, מתוך מטרה להבטיח לקבוצה גמישות מרבית בהיערכות ובהתמודדות… pic.twitter.com/usGdUB1XfL — Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) July 19, 2026

Според изявлението на клуба, отборът първоначално ще бъде базиран в българската столица. Това решение е взето, за да се сведат до минимум потенциалните смущения в графика и същевременно да се позволи бърза адаптация към променящите се обстоятелства.

От Апоел също така подчертаха, че тази мярка не е непременно постоянна. Клубът ще продължи да следи отблизо развитието на ситуацията и ако обстановката по сигурността се подобри, ще обмисли връщането на основната си оперативна база обратно в Израел.

Новината идва в момент, в който израелските клубове продължават да се сблъскват с логистични предизвикателства, причинени от продължаващата несигурност, което отново налага изготвянето на резервни планове преди началото на новия сезон в европейските турнири.

Апоел домакинства голяма част от мачовете си в Евролигата през миналия сезон в София, като имаше и двубои в Ботевград.

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Снимки: Imago