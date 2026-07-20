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Апоел обяви официално: Започваме сезона в София

  • 20 юли 2026 | 11:04
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Апоел обяви официално: Започваме сезона в София

Клубът от Евролигата ще действа едновременно от България и Израел, като ситуацията ще бъде преразгледана при подобряване на условията за сигурност

Апоел Тел Авив официално обяви, че ще започне сезон 2026/27, базирайки се в София поради влошената обстановка по сигурността в Израел.

От участника в Евролигата потвърдиха, че ще функционират от две бази – София и Израел. Целта е да се осигури възможно най-добрата подготовка за предстоящата кампания и да се запази гъвкавост за участие във всички състезания.

Според изявлението на клуба, отборът първоначално ще бъде базиран в българската столица. Това решение е взето, за да се сведат до минимум потенциалните смущения в графика и същевременно да се позволи бърза адаптация към променящите се обстоятелства.

От Апоел също така подчертаха, че тази мярка не е непременно постоянна. Клубът ще продължи да следи отблизо развитието на ситуацията и ако обстановката по сигурността се подобри, ще обмисли връщането на основната си оперативна база обратно в Израел.

Новината идва в момент, в който израелските клубове продължават да се сблъскват с логистични предизвикателства, причинени от продължаващата несигурност, което отново налага изготвянето на резервни планове преди началото на новия сезон в европейските турнири.

Апоел домакинства голяма част от мачовете си в Евролигата през миналия сезон в София, като имаше и двубои в Ботевград.

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Снимки: Imago

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