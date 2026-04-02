Официално: Гьотце остава в Айнтрахт

Халфът на Айнтрахт (Франкфурт) Марио Гьотце удължи договора си с клуба. Новият договор на бившия германски национал е до 2028 година.

"Айнтрахт означава много за мен. Тук съм вече почти 4 години и се чувствам прекрасно. Знам, че футболът е до време. Това ме кара още повече да оценявам всеки момент на терена. Радостта, която изпитвам от футбола във Франкфурт, ме убеди да преподпиша", сподели Гьотце.

През настоящия сезон 33-годишният бивш футболист на Борусия (Дортмунд) и Байерн (Мюнхен) има 26 мача във всички турнири и 2 асистенции.

Пред Гьотце съществуваше и вариант да продължи кариерата си в Мейджър Лийг Сокър, но самият той предпочете да остане в Айнтрахт.