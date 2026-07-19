Класиране при пилотите в WRC след рали „Естония“, което беше спечелено от Сами Паяри преди Оливър Солберг и Адриен Фурмо:
1. Елфин Еванс – 177 точки
2. Такамото Кацута – 152
3. Сами Паяри – 144
4. Себастиен Ожие* – 139
5. Оливър Солберг – 130
6. Тиери Нювил – 111
7. Адриен Фурмо – 111
8. Есапека Лапи* – 25
9. Хайдън Падън* – 21
10. Йоан Росел** – 20
11. Лео Росел** – 18
12. Джон Армстронг – 16
13. Джошуа Макърлийн – 15
14. Роберт Вирвес** – 13
15. Мартинс Сескс* – 12
16. Николай Грязин** – 10
17. Дани Сордо* – 10
18. Гас Грийнсмит** – 8
19. Алехандро Качон** – 7
20. Фабрицио Салдивар** – 6
21. Роберто Дапра** – 6
22. Андреас Микелсен** – 5
23. Роопе Корхонен** – 5
24. Диего Домингес** – 2
25. Артур Пеламор** – 2
26. Матео Фонтана*** – 2
27. Теему Сунинен** – 1
28. Ерик Камий** – 1
29. Емил Линдхолм** – 1
30. Жордан Сердеридис* – 0
31. Лоренцо Бертели* – 0
32. Грегоар Мюнстер* – 0
33. Ромет Юргенсон** – 0
*Пилот с ограничена програма
**Пилот от WRC2
***Пилот от WRC3
Сами Паяри триумфира в рали „Естония“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg