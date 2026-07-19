Класиране при пилотите в WRC след рали „Естония“

Класиране при пилотите в WRC след рали „Естония“, което беше спечелено от Сами Паяри преди Оливър Солберг и Адриен Фурмо:

1. Елфин Еванс – 177 точки 2. Такамото Кацута – 152 3. Сами Паяри – 144 4. Себастиен Ожие* – 139 5. Оливър Солберг – 130 6. Тиери Нювил – 111 7. Адриен Фурмо – 111 8. Есапека Лапи* – 25 9. Хайдън Падън* – 21 10. Йоан Росел** – 20 11. Лео Росел** – 18 12. Джон Армстронг – 16 13. Джошуа Макърлийн – 15 14. Роберт Вирвес** – 13 15. Мартинс Сескс* – 12 16. Николай Грязин** – 10 17. Дани Сордо* – 10 18. Гас Грийнсмит** – 8 19. Алехандро Качон** – 7 20. Фабрицио Салдивар** – 6 21. Роберто Дапра** – 6 22. Андреас Микелсен** – 5 23. Роопе Корхонен** – 5 24. Диего Домингес** – 2 25. Артур Пеламор** – 2 26. Матео Фонтана*** – 2 27. Теему Сунинен** – 1 28. Ерик Камий** – 1 29. Емил Линдхолм** – 1 30. Жордан Сердеридис* – 0 31. Лоренцо Бертели* – 0 32. Грегоар Мюнстер* – 0 33. Ромет Юргенсон** – 0

*Пилот с ограничена програма

**Пилот от WRC2

***Пилот от WRC3

Сами Паяри триумфира в рали „Естония“

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Снимки: Sportal.bg