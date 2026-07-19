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Класиране при пилотите в WRC след рали „Естония“

  • 19 юли 2026 | 14:34
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Класиране при пилотите в WRC след рали „Естония“

Класиране при пилотите в WRC след рали „Естония“, което беше спечелено от Сами Паяри преди Оливър Солберг и Адриен Фурмо:

  1.  1. Елфин Еванс – 177 точки

  2.  2. Такамото Кацута – 152

  3.  3. Сами Паяри – 144

  4.  4. Себастиен Ожие* – 139

  5.  5. Оливър Солберг – 130

  6.  6. Тиери Нювил – 111

  7.  7. Адриен Фурмо – 111

  8.  8. Есапека Лапи* – 25

  9.  9. Хайдън Падън* – 21

  10.  10. Йоан Росел** – 20

  11.  11. Лео Росел** – 18

  12.  12. Джон Армстронг – 16

  13.  13. Джошуа Макърлийн – 15

  14.  14. Роберт Вирвес** – 13

  15.  15. Мартинс Сескс* – 12

  16.  16. Николай Грязин** – 10

  17.  17. Дани Сордо* – 10

  18.  18. Гас Грийнсмит** – 8

  19.  19. Алехандро Качон** – 7

  20.  20. Фабрицио Салдивар** – 6

  21.  21. Роберто Дапра** – 6

  22.  22. Андреас Микелсен** – 5

  23.  23. Роопе Корхонен** – 5

  24.  24. Диего Домингес** – 2

  25.  25. Артур Пеламор** – 2

  26.  26. Матео Фонтана*** – 2

  27.  27. Теему Сунинен** – 1

  28.  28. Ерик Камий** – 1

  29.  29. Емил Линдхолм** – 1

  30.  30. Жордан Сердеридис* – 0

  31.  31. Лоренцо Бертели* – 0

  32.  32. Грегоар Мюнстер* – 0

  33.  33. Ромет Юргенсон** – 0

*Пилот с ограничена програма
**Пилот от WRC2
***Пилот от WRC3

Сами Паяри триумфира в рали „Естония“
Сами Паяри триумфира в рали „Естония“
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Снимки: Sportal.bg

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