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  3. Ще превърне ли Антонели своя 6-ти пол в победа №6 през 2026 година?

Ще превърне ли Антонели своя 6-ти пол в победа №6 през 2026 година?

  • 19 юли 2026 | 08:00
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Вчера Андреа Кими Антонели спечели своя шести полпозишън от началото на сезона във Формула 1, след като спечели квалификацията за Гран При на Белгия на „Спа“.

Днес младият италианецът ще се опита да превърне този полпозишън в шестата си победа през 2026 година. За целта той ще трябва да задържи зад себе си четирикратния световен шампион Макс Верстапен, който ще му прави компания на първата редица на стартовата решетка.

Зад тях, от втория ред, ще потеглят Джордж Ръсел и Шарл Леклер, а Люис Хамилтън и миналогодишният победител в Ардените Оскар Пиастри ще оформят третата редица. Ландо Норис, който се класира трети в квалификацията, ще потегли 13-ти след наказание от 10 позиции, което му беше наложено за използването на допълнителен компонент в неговата задвижваща система.

Освен световния шампион с наказания днес са още Исак Хаджар (30 позиции), Фернандо Алонсо (20) и Ланс Строл (10). След всички тези санкции топ 10 на старта ще допълнят Арвид Линдблад, Габриел Бортолето, Лиам Лоусън и Пиер Гасли.

Състезанието за Гран При на Белгия, десети кръг за сезон 2026 във Формула 1, стартира днес в 16:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
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