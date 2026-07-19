Естебан Окон след отпадането в Q1: Само колата на Оливър работи както трябва

За пети път в последните шест състезания от Формула 1 Естебан Окон не успя да премине първата част на квалификацията (Q1), записвайки 18-о време. Поради наказания на други пилоти той ще стартира от 17-а позиция на стартовата решетка в Белгия.
Пилотът на Хаас отново бе убедително победен в квалификацията от съотборника си Оливър Беарман (16-и в Q1, 15-и на решетката), който беше с близо седем десети по-бърз от французина. Въпреки тази ситуация обаче Окон не изглеждаше особено ядосан нито по радиото с инженера си Лаура Мюлер след края на Q1, нито когато говореше пред медиите след излизането си от кокпита.
Запитан от Canal+ за привидното си спокойствие въпреки поредния разочароващ резултат, Окон отговори: „Не, не, [не съм особено ядосан], защото знаехме, че ще бъде трудна сесия.“
Победителят от Гран При на Унгария през 2021 година обясни, че неговият болид VF-26 страда от проблем с максималната скорост, който отборът изглежда не може да разреши.
„Отборът беше доста доволен от обиколката ми, защото губим много на правите. Губим повече от пет десети на правите, така че неизбежно с този проблем, който не успяхме да отстраним от началото на уикенда, е трудно. Затова се опитахме да останем малко по-близо до въздушната струя, за да видим дали можем да минимизираме проблема в последния опит.
„Обиколката беше прилична. Правил съм много такива обиколки тук и винаги се е получавало, [понякога] в Q3, винаги съм правил добри обиколки – пети миналата година, например“, припомни си той, като добави, че е имал и проблем, който му е коствал загуба на притискане в задната част.
„Така че беше сложно. Освен това имаме и проблем с натоварването в задната част на колата, така че е доста нестабилна. Мъчим се от началото на уикенда. Знаехме, че ще бъде трудно, нямаше какво повече да направим“, обясни той.
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На въпрос дали е помогнал на съотборника си, като му е осигурил въздушна струя, Окон отрече.
„Не. В пит-лейна стартираме от една и съща страна, така че това работи в негова полза в 80% от случаите. Но не. Всъщност спазваме същия ред.
„Имах три коли пред мен – [Лиам] Лоусън и аз бяхме на приблизително еднакво разстояние зад тях – и, да, за съжаление, губя тези 3-4 км/ч в сравнение с това, където трябва да бъдем... Само колата на Оли работи както трябва, така че нещата стоят така“, усмихна се той.
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Това е особено видно в последните няколко кръга с проблема на отбора с баланса на притискането в задната част, да не говорим, че и преди Хаас да изостане в хода на сезона, предимно само той страдаше от фактори извън неговия контрол, т.е. лош късмет и проблеми с колата.
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Снимки: Gettyimages