Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Естебан Окон след отпадането в Q1: Само колата на Оливър работи както трябва

Естебан Окон след отпадането в Q1: Само колата на Оливър работи както трябва

  • 19 юли 2026 | 10:28
  • 307
  • 0

За пети път в последните шест състезания от Формула 1 Естебан Окон не успя да премине първата част на квалификацията (Q1), записвайки 18-о време. Поради наказания на други пилоти той ще стартира от 17-а позиция на стартовата решетка в Белгия.

Пилотът на Хаас отново бе убедително победен в квалификацията от съотборника си Оливър Беарман (16-и в Q1, 15-и на решетката), който беше с близо седем десети по-бърз от французина. Въпреки тази ситуация обаче Окон не изглеждаше особено ядосан нито по радиото с инженера си Лаура Мюлер след края на Q1, нито когато говореше пред медиите след излизането си от кокпита.

Запитан от Canal+ за привидното си спокойствие въпреки поредния разочароващ резултат, Окон отговори: „Не, не, [не съм особено ядосан], защото знаехме, че ще бъде трудна сесия.“

Победителят от Гран При на Унгария през 2021 година обясни, че неговият болид VF-26 страда от проблем с максималната скорост, който отборът изглежда не може да разреши.

„Отборът беше доста доволен от обиколката ми, защото губим много на правите. Губим повече от пет десети на правите, така че неизбежно с този проблем, който не успяхме да отстраним от началото на уикенда, е трудно. Затова се опитахме да останем малко по-близо до въздушната струя, за да видим дали можем да минимизираме проблема в последния опит.

„Обиколката беше прилична. Правил съм много такива обиколки тук и винаги се е получавало, [понякога] в Q3, винаги съм правил добри обиколки – пети миналата година, например“, припомни си той, като добави, че е имал и проблем, който му е коствал загуба на притискане в задната част.

„Така че беше сложно. Освен това имаме и проблем с натоварването в задната част на колата, така че е доста нестабилна. Мъчим се от началото на уикенда. Знаехме, че ще бъде трудно, нямаше какво повече да направим“, обясни той.

Ще превърне ли Антонели своя 6-ти пол в победа №6 през 2026 година?
Ще превърне ли Антонели своя 6-ти пол в победа №6 през 2026 година?

На въпрос дали е помогнал на съотборника си, като му е осигурил въздушна струя, Окон отрече.

„Не. В пит-лейна стартираме от една и съща страна, така че това работи в негова полза в 80% от случаите. Но не. Всъщност спазваме същия ред.

„Имах три коли пред мен – [Лиам] Лоусън и аз бяхме на приблизително еднакво разстояние зад тях – и, да, за съжаление, губя тези 3-4 км/ч в сравнение с това, където трябва да бъдем... Само колата на Оли работи както трябва, така че нещата стоят така“, усмихна се той.

Коя ще е най-добрата стратегия на "Спа" днес?
Коя ще е най-добрата стратегия на "Спа" днес?

Това е особено видно в последните няколко кръга с проблема на отбора с баланса на притискането в задната част, да не говорим, че и преди Хаас да изостане в хода на сезона, предимно само той страдаше от фактори извън неговия контрол, т.е. лош късмет и проблеми с колата.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ще превърне ли Антонели своя 6-ти пол в победа №6 през 2026 година?

Ще превърне ли Антонели своя 6-ти пол в победа №6 през 2026 година?

  • 19 юли 2026 | 08:00
  • 4378
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

  • 19 юли 2026 | 07:33
  • 31271
  • 1
Сами Паяри е на две отсечки от първата си победа в WRC

Сами Паяри е на две отсечки от първата си победа в WRC

  • 18 юли 2026 | 23:25
  • 1211
  • 0
Леклер: Разликата с Мерцедес идва от мощността, можех да съм по-напред

Леклер: Разликата с Мерцедес идва от мощността, можех да съм по-напред

  • 18 юли 2026 | 18:53
  • 2564
  • 2
Норис: Имам план как да си пробия път напред!

Норис: Имам план как да си пробия път напред!

  • 18 юли 2026 | 18:44
  • 1264
  • 0
Верстапен: Хаджар свърши много добра работа като ме изтегли

Верстапен: Хаджар свърши много добра работа като ме изтегли

  • 18 юли 2026 | 18:36
  • 1873
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Формула 2 от "Спа": Червен флаг, Цолов е 15-ти (следете на живо)

Формула 2 от "Спа": Червен флаг, Цолов е 15-ти (следете на живо)

  • 19 юли 2026 | 11:30
  • 10332
  • 11
Дългоочакваното зрелище е тук - сблъсък за историята между Испания и Аржентина

Дългоочакваното зрелище е тук - сблъсък за историята между Испания и Аржентина

  • 19 юли 2026 | 08:49
  • 5185
  • 17
Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач

Франция бе на прага на велик обрат, но накрая Англия ликува с исторически бронз в извънземен мач

  • 19 юли 2026 | 02:02
  • 134847
  • 532
Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ

Страхотна България гледа към финалите на Лигата след бой над САЩ

  • 19 юли 2026 | 06:22
  • 52471
  • 101
Следете тук всичко интересно преди големия финал на Мондиал 2026

Следете тук всичко интересно преди големия финал на Мондиал 2026

  • 19 юли 2026 | 09:11
  • 952
  • 0
Първи тест за Ботев (Враца) и Черно море през новия сезон

Първи тест за Ботев (Враца) и Черно море през новия сезон

  • 19 юли 2026 | 07:04
  • 9854
  • 5