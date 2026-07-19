Естебан Окон след отпадането в Q1: Само колата на Оливър работи както трябва

За пети път в последните шест състезания от Формула 1 Естебан Окон не успя да премине първата част на квалификацията (Q1), записвайки 18-о време. Поради наказания на други пилоти той ще стартира от 17-а позиция на стартовата решетка в Белгия.

Пилотът на Хаас отново бе убедително победен в квалификацията от съотборника си Оливър Беарман (16-и в Q1, 15-и на решетката), който беше с близо седем десети по-бърз от французина. Въпреки тази ситуация обаче Окон не изглеждаше особено ядосан нито по радиото с инженера си Лаура Мюлер след края на Q1, нито когато говореше пред медиите след излизането си от кокпита.

🏁 Q1 Complete 🏁



Ollie manages to just sneak through to Q2 👏 Although Esteban gave it everything, his session comes to an end 😔



P16: Ollie 🇬🇧

P18: Esteban 🇫🇷#HaasF1 #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/UfIQ0bXx1y — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 18, 2026

Запитан от Canal+ за привидното си спокойствие въпреки поредния разочароващ резултат, Окон отговори: „Не, не, [не съм особено ядосан], защото знаехме, че ще бъде трудна сесия.“

Победителят от Гран При на Унгария през 2021 година обясни, че неговият болид VF-26 страда от проблем с максималната скорост, който отборът изглежда не може да разреши.

As Esteban marks 10 years in F1, we thought it was only right Ollie tests him on his time 🏁#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/AvOmwN04me — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 18, 2026

„Отборът беше доста доволен от обиколката ми, защото губим много на правите. Губим повече от пет десети на правите, така че неизбежно с този проблем, който не успяхме да отстраним от началото на уикенда, е трудно. Затова се опитахме да останем малко по-близо до въздушната струя, за да видим дали можем да минимизираме проблема в последния опит.



„Обиколката беше прилична. Правил съм много такива обиколки тук и винаги се е получавало, [понякога] в Q3, винаги съм правил добри обиколки – пети миналата година, например“, припомни си той, като добави, че е имал и проблем, който му е коствал загуба на притискане в задната част.



„Така че беше сложно. Освен това имаме и проблем с натоварването в задната част на колата, така че е доста нестабилна. Мъчим се от началото на уикенда. Знаехме, че ще бъде трудно, нямаше какво повече да направим“, обясни той.

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На въпрос дали е помогнал на съотборника си, като му е осигурил въздушна струя, Окон отрече.

„Не. В пит-лейна стартираме от една и съща страна, така че това работи в негова полза в 80% от случаите. Но не. Всъщност спазваме същия ред.



„Имах три коли пред мен – [Лиам] Лоусън и аз бяхме на приблизително еднакво разстояние зад тях – и, да, за съжаление, губя тези 3-4 км/ч в сравнение с това, където трябва да бъдем... Само колата на Оли работи както трябва, така че нещата стоят така“, усмихна се той.

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Това е особено видно в последните няколко кръга с проблема на отбора с баланса на притискането в задната част, да не говорим, че и преди Хаас да изостане в хода на сезона, предимно само той страдаше от фактори извън неговия контрол, т.е. лош късмет и проблеми с колата.

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Снимки: Gettyimages