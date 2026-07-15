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ОФК Костинброд с две контроли пред феновете си

  • 15 юли 2026 | 07:50
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ОФК Костинброд с две контроли пред феновете си

През идните четири дни, едноименния тим на Костинброд ще изиграе две приятелски срещи на своя стадион „Георги Бенковски“ в квартал Маслово. Днес, феновете ще имат възможност да изгледат контролата с ЦСКА III (София). На 18 юли, събота пък е спаринга с Миньор (Перник). Въпросните мачове са от 18:00 часа.

Програмата за контролите:

4 юли: Банско – ОФК Костинброд  0:1

11 юли: ФК Кюстендил – ОФК Костинброд  0:2

15 юли от 18:00 часа: ОФК КостинбродЦСКА III (София)

18 юли от 18:00 часа: ОФК КостинбродМиньор (Перник)

25 юли: ОФК КостинбродНационал (София)

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