ОФК Костинброд с две контроли пред феновете си

През идните четири дни, едноименния тим на Костинброд ще изиграе две приятелски срещи на своя стадион „Георги Бенковски“ в квартал Маслово. Днес, феновете ще имат възможност да изгледат контролата с ЦСКА III (София). На 18 юли, събота пък е спаринга с Миньор (Перник). Въпросните мачове са от 18:00 часа.

Програмата за контролите:

4 юли: Банско – ОФК Костинброд 0:1

11 юли: ФК Кюстендил – ОФК Костинброд 0:2

15 юли от 18:00 часа: ОФК Костинброд – ЦСКА III (София)

18 юли от 18:00 часа: ОФК Костинброд – Миньор (Перник)

25 юли: ОФК Костинброд – Национал (София)

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