ОФК Костинброд с две контроли пред феновете си

През идните четири дни, едноименния тим на Костинброд ще изиграе две приятелски срещи на своя стадион „Георги Бенковски“ в квартал Маслово. Днес, феновете ще имат възможност да изгледат контролата с ЦСКА III (София). На 18 юли, събота пък е спаринга с Миньор (Перник). Въпросните мачове са от 18:00 часа.
Програмата за контролите:
4 юли: Банско – ОФК Костинброд 0:1
11 юли: ФК Кюстендил – ОФК Костинброд 0:2
15 юли от 18:00 часа: ОФК Костинброд – ЦСКА III (София)
18 юли от 18:00 часа: ОФК Костинброд – Миньор (Перник)
25 юли: ОФК Костинброд – Национал (София)