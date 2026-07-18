Аякс привлече бразилец от Саудитска Арабия

Нидерландският Аякс подписа с бразилския нападател Маркос Леонардо от саудитския Ал Хилал за малко под 20 милиона евро, съобщиха от клуба.

23-годишният футболист е подписал петгодишен договор с отбора от Ередивизи. Леонардо се присъедини към Ал-Хилал от португалския Бенфика през 2024-та и записа успешен престой в клуба от саудитското първенство, отбелязвайки 48 гола в 82 мача. Най-забележителният му момент в отбора беше на Световното клубно първенство през 2025 година, когато той реализира два гола - включително победния след продължения за успеха над Манчестър Сити с 4:3, с който Ал-Хилал достигна до четвъртфиналите.

Bem-vindo, Marcos Leonardo Santos Almeida 🇧🇷 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 17, 2026

Леонардо е третото ново попълнение на Аякс през настоящия трансферен прозорец, след като левият бек Кайо Енрике пристигна от Монако, а Дейли Блинд се завърна като свободен агент след изтичането на договора му с Жирона.

Marcos Leonardo – Ajax – 2031. pic.twitter.com/WVh4Q42r6o — AFC Ajax (@AFCAjax) July 17, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google