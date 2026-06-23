Бивш нападател на ЦСКА подписа с Вихрен

Опитният Преслав Йорданов е поредното ново попълнение на Вихрен (Сандански). Йорданов е 36-годишен централен нападател и пристига в южния град, за да помогне с класата и опита си в амбициите на тима да влезе в efbet Лига.

Започва кариерата в родния си град за отбора на Спартак (Плевен), след което преминава в Локомотив (София). Играе още за Черноморец, Беласица, ЦСКА, Ордабаси (Казахстан), Пирин (Благоевград), Септември (София), Добруджа, Етър и Миньор (Перник), откъдето се присъединява към Вихрен.

Вихрен започна с победа контролите

С екипа на "армейците" отбелязва 36 гола в 37 мача. В елита стрелецът записва 157 мача, а във Втора лига - 118, в които отбелязва общо 90 гола и прави 28 асистенции.

В атаката той ще се конкурира за място с бразилеца Роберт Бебе и с Калоян Кръстев, а в същото време се превръща и в седмия нов футболист на "зелено-белите", след вратаря Александър Михайлов от Струмска слава, Камен Хаджиев и Борислав Маринов от Дунав (Русе), Антон Тунгаров от Монтана, Кръстев, който играеше в Беласица, и Даниел Пехливанов, завръщащ се от Локарно (Швейцария).

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