Раздяла в Олимпик (Варна)

Промени в състава на Олимпик (Варна) преди новия сезон на Североизточната Трета лига. Предизвикани са от раздяла с футболисти. Първите са близнаците Георги и Иван Димитрови. Полузащитниците бяха важна част от състава в предишната кампания, която беше дебютна за Олимпик в аматьорския елит. Крайният бранител Светлозар Попово и централният защитник Станимир Минков също се отправят към изхода, заради лични ангажименти, свързани с обучението им в София и в чужбина. Двамата обаче ще вземат участие в първите мачове на тима през новия сезон. Крилото Никола Стоянов пък е на проби в шампиона на Североизточната Трета лига Черноморец (Балчик). От варненския клуб изказват благодарности на всички и пожелава успехи в бъдещите им начинания. Олимпик ще замести напускащите с футболисти от школата на клуба, родени през 2008, 2009 и 2010 година.

Снимка: olimpikvarna.com

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