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Джордж Ръсел обясни изоставането си на "Спа"

  • 18 юли 2026 | 12:02
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Джордж Ръсел призна, че е „надценил“ нивата на сцепление по време на първата свободна тренировка на „Спа“ в петък, което е поставило британеца в трудна позиция още в самото начало на уикенда за Гран При на Белгия.

Ръсел пристигна в Белгия с амбицията да продължи да намалява преднината от 25 точки в шампионата, която има съотборникът му Андреа Кими Антонели. Италианецът обаче изглеждаше по-силният от двамата в петъчния ден, като оглави втората свободна тренировка, докато Ръсел успя да се класира едва осми.

Кими Антонели поведе в края на втората тренировка на "Спа"
Кими Антонели поведе в края на втората тренировка на "Спа"

Британецът смята, че е бил в неизгодна позиция, след като е поел в грешна посока с настройките си за първата сесия.

„Не прекарахме най-гладкия петък тук, на „Спа“. Надценихме нивата на сцепление в първата тренировка, което означаваше, че първоначалните ни настройки не бяха оптимални. Имахме проблеми с баланса на колата и макар да успяхме да научим някои неща, това не беше идеалният начин да започнем уикенда“, заяви Ръсел.

Може ли някой да победи Антонели в Белгия? Ето какво казват състезателните симулации
Може ли някой да победи Антонели в Белгия? Ето какво казват състезателните симулации

Британецът, който има две победи този сезон след успехите си в Австралия и Австрия, признава, че не може да си позволи да губи уикенди, ако иска да отправи сериозно предизвикателство към Антонели за титлата през втората половина на сезона. Въпреки притесненията относно скоростта в една обиколка, Ръсел изрази увереност в представянето си в дългите серии от обиколки на „Спа“.

„Работихме усилено преди втората тренировка и направихме някои промени, които подобриха нещата. Все още имаме резерви за по-добро време, особено в една бърза обиколка, и ще се опитаме да го намерим през нощта. Дългите ни серии бяха по-конкурентни и това ни дава увереност преди събота и неделя“, обясни пилотът на Мерцедес.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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