Хамилтън: Мерцедес и Макларън са фаворитите за Гран При на Белгия

Люис Хамилтън посочи Мерцедес и Макларън като отборите, които се очаква да впечатлят по време на Гран При на Белгия във Формула 1, след като Ферари изпита видими затруднения в петъчните тренировки на пистата „Спа“.

Пилотът на Мерцедес Кими Антонели беше най-бърз вчера с време 1:45.944 минути, изпреварвайки Ландо Норис от Макларън и Макс Верстапен от Ред Бул съответно с две десети и половин секунда. Водещият болид на Ферари, управляван от Хамилтън, изостана с 0.747 секунди от лидера в шампионата, като седемкратният световен шампион остана впечатлен от двата си бивши отбора.

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„Мерцедес винаги е отборът, който трябва да бъде победен, така е през цялата година. На писта с толкова дълги прави като тази, очакваш точно това. Мисля, че ще бъдат много силни.



„Макларън изглеждат добре. Изглежда, че Макларън са наистина добри в бързите завои, както в средноскоростните, така и във високоскоростните“, смята Хамилтън.



„Мисля, че в първата свободна тренировка изглеждахме по-силни, отколкото очаквахме, но след това във втората всички напреднаха и направиха още една крачка напред. Така че това вероятно беше по-реалистичната картина. Като цяло усещането в колата е добро, но ни липсва малко скорост в средния сектор, така че се опитваме да разберем защо“, добави седемкратният шампион.



Запитан дали усеща някакво конкретно ограничение за болида в този сектор, британецът отговори: „Усещането е, че е свързано с притискащата сила, балансът като цяло е добър. Бихме искали повече притискане, ако можехме, но тогава ни е нужна и скорост на правите. Ще направим задълбочен анализ тази вечер, за да разберем как можем да подобрим представянето си в средния сектор, без да губим от максималната скорост.“

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Независимо от коментарите на Хамилтън, шефът на Ферари Фред Васьор не бързаше да се правят прибързани заключения от свободните тренировки.

„Ако погледнете последните три или четири петъчни сесии, те невинаги са показателни за квалификацията. Мисля, че всички използваме различни режими на двигателя, различни нива на гориво и така нататък. Нека видим утре следобед“, изтъкна французинът.

Always pushing for more 📈 pic.twitter.com/XKowAPhCkd — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 18, 2026

През последните три състезателни уикенда без спринт, само веднъж отборът, който е бил най-бърз в петъчните тренировки, е успявал да спечели и полпозишъна.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages