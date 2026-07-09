Себастиан Швидерски: Каня хората от FIVB в Украйна

Себастиан Швидерски коментира с изключително остри думи внезапното решение на Международната федерация по волейбол (FIVB) да върне руските национални отбори в международните турнири. Президентът на Полската волейболна федерация (PZPS) не скри своя шок и възмущение от факта, че решението е взето без каквито и да било консултации.

"Каня господата, които взеха това решение, да посетят Украйна, за да видят как изглежда ежедневието там. Интересно ми е как биха се държали, ако Русия нападнеше тяхната страна, и дали тогава също щяха да взимат такива решения толкова бързо", заяви той пред TVP SPORT.

Руските отбори пред завръщане на международната волейболна сцена

"Бях и все още съм шокиран, изненадан и много учуден от това решение. Има три аспекта, които допринесоха за това. Първо, отвъд източната ни граница нищо не се е променило. Хората продължават да бъдат бомбардирани и убивани. Изглежда, че като награда за отмяната на санкциите от МОК, Русия отново бомбардира доста сериозно Украйна през нощта. Загинаха още десетина души."

"Второ, преди две седмици, преди Лигата на нациите в Гливице, имахме среща в Министерството на спорта и туризма с представител на Volleyball World. По време на тази среща от министерството беше зададен въпрос относно Русия и Беларус в състезанията. Отговорът, разбира се, се основаваше на очакването на решението на МОК, с уговорката, че засега не се очаква това да се случи толкова бързо. Нещо повече, бяхме уверени, че след това FIVB тепърва ще трябва да вземе свое решение. Така, че бяхме доста успокоени. В рамките на две седмици обаче настъпи промяна. МОК издава решение и FIVB, като първа от световните федерации, го потвърждава и допуска руския национален отбор до състезания във всички аспекти."

Олег Плотницкий изригна срещу FIVB: Докато украинците биват убивани, вие връщате Русия в състезанията

"И накрая, може би най-лошият аспект. Руският национален отбор, който не е играл 4 години, се изкачва в ранглистата и заема трето място. За мен това е много странно решение, защото се насърчава неучастието и непечеленето на точки – замразяването на ранкинга, за да се върнеш на трето място точно преди най-важното събитие и на практика да си сигурен за участие на европейско, световно първенство и олимпийски игри. Именно ранглистата ще бъде от решаващо значение за класирането. Това е напълно неразбираемо."

"Никой не се е свързвал с нас. За решението на МОК научих, мисля, от социалните мрежи. Не ни беше изпратена никаква официална информация. Бях сигурен, че е фалшива новина. Потвърдих информацията по неофициални пътища. Сега чакам обаждане от Volleyball World, за да чуя някакви обяснения."

Русия се завърна на 3-то място в световната ранглиста на FIVB

"Това е много разочароващо решение. Каня господата, които го взеха, да посетят Украйна, за да видят как изглежда ежедневието там. Интересно ми е как биха се държали, ако Русия нападнеше тяхната страна, и дали тогава също щяха да взимат такива решения толкова бързо."

"За мен е странно, защото дори малки промени, свързани с Лигата на нациите, бяха консултирани половин година преди въвеждането им, а едно изключително важно в много аспекти решение беше взето по този начин. От една страна ми се струва, че това е голяма политика, а от друга – когато не знаем за какво става въпрос, знаем за какво става въпрос."

Русия на Световното през 2027? Решението на FIVB отваря казус с Полша

"Въпросите за участие на Русия на Световното първенство в Полша са много и в момента нямаме отговори на тях. Един от нашите хора се обади в сряда в FIVB и чу: "Спокойно, нищо не се случва". Ще видим дали наистина нищо не се случва."

"Ако наистина се стигне дотам, че руският национален отбор трябва да се изправи срещу украинския, в коя държава ще се проведе този мач? Какво ще се случи по трибуните и извън тях? За мен това е немислимо. Дори не мога да си представя как би изглеждало. Надявам се, че човекът, който е взел това решение, по-късно ще поеме и отговорност за последствията от него."

CEV с по-обмислена позиция за евентуалното завръщане на руските отбори

"Разбира се, няма такава възможност за бойкот. Няма да принуждавам никого да бойкотира, но от друга страна, няма да казвам, че някой задължително трябва да играе срещу Русия. Това е индивидуално решение, което всеки трябва да вземе според собствената си съвест и убеждения."

"В същото време очакваме насоки от нашата страна, от министерството, от правителството, от държавата. Към днешна дата знаем, че участието на Русия в Полша е невъзможно. Намираме се малко между чука и наковалнята, защото от една страна имаме световната федерация, която ще ни принуди да позволим на Русия да играе тук. От друга страна е нашата държава, от която руснаците няма да получат входни визи и разрешения за пребиваване. Не мога да си представя подобна ситуация. "

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google