Олег Плотницкий изригна срещу FIVB: Докато украинците биват убивани, вие връщате Русия в състезанията

Нападателят на украинския национален отбор Олег Плотницкий остро критикува решението на Международната волейболна федерация (FIVB) да допусне Русия отново на международни състезания. В дълго послание, публикувано в социалните мрежи, той осъжда последствията от войната и обвинява ръководния орган в предателство към ценностите на спорта.

Постът бе публикуван няколко часа след официалното обявяване от страна на FIVB, която се придържа към новите указания на Международния олимпийски комитет, като позволява завръщането на руски спортисти, треньори и национални отбори да участват на международни състезания.

Руските отбори пред завръщане на международната волейболна сцена

Плотницкий започва посланието си с много остри думи: "Докато украинците биват убивани, ФИВБ избира да върне Русия в състезанията."

Играчът си спомня как от 24 февруари 2022 г., датата на пълномащабната военна операция в Украйна, Русия умишлено атакува градове, училища, болници, домове и спортни съоръжения. Според Плотницкий, конфликтът е довел до смъртта на десетки хиляди цивилни, включително стотици деца, докато милиони хора са загубили домовете си и цели общности са били унищожени от атаките.

Поради тази причина той смята решението на Международната федерация да отвори вратите си за руски спортисти за неразбираемо.

"Всяко решение, което връща Русия на мястото ѝ в международния спорт, изпраща посланието, че военните престъпления, разрушените градове, убитите деца и опустошените семейства могат рано или късно да бъдат забравени."

Plotnytskyi attacca la FIVB "Mentre gli ucraini vengono uccisi, la FIVB sceglie di riportare la Russia nelle competizioni"



Lo schiacciatore della nazionale ucraina Oleh Plotnytskyi critica duramente la decisione della FIVB di riammettere la Russia alle competizioni… pic.twitter.com/ysX7o3dVjo — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) July 8, 2026

В поста си Плотницкий повтаря, че спортът не може да бъде отделен от политическата и хуманитарната реалност: "Спортът не съществува извън реалността."

За украинския играч, докато войната продължава, не би трябвало да има място за руски отбори и спортисти в международните състезания.

"Докато Русия продължава войната срещу Украйна, не трябва да има място за руски отбори или спортисти в международните състезания. Това решение подкопава всичко, за което спортът трябва да се бори."

В края на съобщението Плотницкий уточнява, че позицията му не е само за конфликта в Украйна, а за всяка война: "Противопоставям се на всяка война, независимо кой я започва. Спортът трябва да бъде посланик на мир, уважение и човешко достойнство, а не да възнаграждава тези, които ги унищожават."

Изказванията на бившия украински капитан допринасят за нарастващия международен дебат след решението на FIVB, което със сигурност ще има важни последици и на спортно ниво - класирането за големи събития и участието на Русия в следващата Волейболна лига на нациите.

Нападателят на украинския национален отбор Олех Плотницкий остро критикува решението на Международната волейболна федерация (FIVB) да допусне Русия отново на международни състезания.

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