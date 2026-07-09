Русия се завърна на 3-то място в световната ранглиста на FIVB

Събитията в световния волейбол се случват с главоломна бързина, като водят до промени на международна сцена в настоящето и бъдещите форуми.

По-малко от 24 часа, след като Международната федерация FIVB обяви на 8 юли, че подкрепя решението на МОК и връща руските национални отбори в международния волейбол, Русия вече фигурира в актуализираната световна ранглиста на официалния сайт Volleyball World. Не се наложи да се чака следващо седмично или месечно обновяване – промяната вече е налице.

При мъжете Русия е на 3-то място с 352,10 точки – зад Полша (377,54) и Италия (367,53), но пред САЩ (336,49).

"Сборная" се завръща на същата позиция, която заемаше към момента на замразяването на точките му през 2022 година.

При жените волейболистките на Русия заемат 9-о място в подредбата с 277,59 точки – непосредствено след Нидерландия (293,14) и пред Германия (267,83).

Възстановяването на правата е без наложени санкции – отнемане на точки. Обичайно, когато един национален отбор, който отсъства продължително време от международните състезания, трябва постепенно да натрупа точки в световната ранглиста чрез участие в официални турнири и мачове. В случая с Русия това не се случва.

Още преди време, когато се заговори, че Русия може да бъде върната в световния волейбол, от FIVB излязоха със становище, че при определени обстоятелства, които възпрепятстват или не позволяват участие на дадена държава на международна сцена, при нейното завръщане няма да се налагат наказания в световната ранглиста за периода на отсъствие и ще тя ще бъде възстановена с точковия си актив от преди замразяването.

Дали това решение бе взето само и заради Русия не е ясно, но вече е факт, че Русия възстанови правата си с точките от преди три години.

Руските отбори пред завръщане на международната волейболна сцена

Така "Сборная" се завръща директно сред водещите отбори. Тъй като Русия е върната директно на 3-то място при мъжете и 9-о при жените, всички национални отбори, които се намират под тези позиции, автоматично се изместват с едно място назад.

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При мъжете България слиза от 8-о на 9-о място, като запазва актива си от 274,11 точки.

При жените България губи една позиция и вече е на 27-мо място в подредбата.

Пълната ранглиста при мъжете вижте тук.

Пълната раглиста при жените вижте тук.

FIVB: La Russia riappare ufficialmente nel ranking maschile e femminile, senza penalizzazioni



La nazionale russa subito la terzo posto, come avevamo ipotizzato... Sfrutterà la mancanza di gare per "guadagnare" ulteriormente sulle squadre che invece giocano VNL e successivamente… pic.twitter.com/phrtRGsOMf — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) July 8, 2026

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