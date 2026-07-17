Конате: Искаме да дадем нещо на Дешан в замяна

Френският защитник Ибрахима Конате говори преди мача на националния си отбор с Англия в битката за третото място на Мондиал 2026. Той сподели, че макар тимът му вече да не се бори за световната титла, със съотборниците му са длъжни да направят всичко, за да направят достойно изпращане на Дидие Дешан, за когото това ще е последна среща като национален селекционер.

Ibrahima Konaté assure que la France va jouer le match pour la 3e place à fond : « On a un devoir, on va le respecter jusqu'au bout »



➡️ https://t.co/RbMvwt3gSP pic.twitter.com/DhpPeTxlUn — L'Équipe (@lequipe) July 17, 2026

“Все още играем за Франция, трябва да уважаваме фланелката. Вярно е, че искаме да дадем нещо на Дешан в замяна. Той направи толкова много за нас. Трябва да бъдем благодарни за това, че той беше наш треньор”, каза Конате.

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Срещата между Франция и Англия е на 19-и юли (неделя) от полунощ българско време. Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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