Ожие стартира в рали "Естония" с почти 2000 евро глоби за превишена скорост

Световният шампион в WRC Себастиен Ожие стартира деветия кръг за сезон 2026 рали "Естония" с две глоби за превишена скорост по време на описването на етапите. Общо петима пилоти бяха глобенив сряда, като сред най-известните имена бяха Себастиан Ожие от Тойота, както и двама пилоти от WRC2 Юки Ямамото и местният фаворит Роберт Вирвес.

Ямамото получи най-тежката санкция, след като бе засечен да се движи със скорост над 70 км/ч по обществен път с ограничение от 50 км/ч. Той беше глобен с 500 евро.

High-speed stages incoming ⌛️



Recce done in Estonia. Tomorrow, we switch to race mode 👊#WRC #RallyEstonia 🇪🇪 pic.twitter.com/q41n9cbrt4 — Sébastien Ogier (@SebOgier) July 16, 2026

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Вирвес е бил засечен със скорост малко под 60 км/ч в същата зона с ограничение 50 км/ч и получи глоба от 225 евро.

Ожие пък е превишил 60 км/ч в друг участък с ограничение 50 км/ч, за което бе санкциониран с 275 евро. Десният крак на французина обаче не е станал по-лек, тъй като в четвъртък вечерта той получи втора глоба за превишена скорост. Пилотът на Тойота е бил засечен със скорост от 62,9 км/ч в зона с ограничение 30 км/ч по време на описването в четвъртък.

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Стюардите взеха предвид, че това е второ нарушение за превишена скорост на Ожие. В резултат на това този път той беше глобен с 1600 евро.

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Снимки: Gettyimages