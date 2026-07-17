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Млад финландец взе първите три отсечки в рали “Естония”

  • 17 юли 2026 | 15:27
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Млад финландец взе първите три отсечки в рали “Естония”

Младият финландски пилот на Тойота в Световния рали шампионат Сами Паяри спечели първите три отсечки в рали “Естония”, 9 кръг от сезон 2026 в WRC. 24-годишният Паяри води в класирането с аванс от 4,1 секунди пред съотборника си Оливър Солберг, който миналата година спечели в Естония в дебюта си с Rally1 автомобил на Тойота.

Третото място заема Адриен Фурмо (Хюндай), който е само на 0,8 секунди зад Солберг и на 6,2 пред съотборника си Тиери Нювил, който във втория етап свали Себастиен Ожие (Тойота) от 4-ото място.

Ожие стартира в рали "Естония" с почти 2000 евро глоби за превишена скорост
Ожие стартира в рали "Естония" с почти 2000 евро глоби за превишена скорост

Първият ден на рали “Естония” включва 7 отсечки, като след третия етап няма сервизна зона, а само 15-минутна зона за смяна на гуми, след което идват вторите минавания на етапите “Рааница” (21,45 км), “Караски” (11,97 км) и “Канепи” (17,43 км). Последната отсечка за деня е “Елва Лин” (1,72 км), която стартира в 19:30 часа българско време.

Сами се възползва по отличен начин от по-задната си стартова позиция, за да кара по чисти траектории в отсечките, като това важи и за Солберг, пилотите на Хюндай и Ожие.

“Отсечките вървят много добре за нас, харесват ми - обясни Паяри, който все още преследва първата си победа в WRC. - С тези автомобили етапите в Естония са много забавни.”

Рованпера изненада звездите на Тойота в Естония
Рованпера изненада звездите на Тойота в Естония

Лидерът в световния шампионат Елфин Еванс (Тойота) се озова в дъното на топ 10, тъй като отново чисти пътя за съперниците си - той беше шести в първия етап, но след това отстъпи на 8-ата позиция във втората отсечка.

Снимка: Официален сайт на WRC

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